O takie działania ze strony pacjentów apeluje Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie. Zwolnione w ten sposób miejsce stworzy możliwość ustalenia terminu wizyty innemu pacjentowi, dla którego nie było miejsca. Lecznica przypomina, że każdy pacjent ma ustawowy obowiązek niezwłocznego powiadomienia placówki medycznej o konieczności odwołania lub rezygnacji z wizyty u lekarza.

- Wszystkim nam zależy na łatwym i jak najszybszym dostępie do lekarzy specjalistów. My staramy się spełniać te oczekiwania, ale aby tak się stało, potrzebna jest współpraca na linii pacjent – poradnia – mówiła Barbara Kasperska, kierownik ds. funkcjonowania poradni, rejestracji i pracowni szpitalnych w gorzowskim szpitalu. - Niestety zdarzają się dni, w których do jednej poradni na zaplanowany termin nie zgłasza się nawet kilkanaście osób. Nie mając wiedzy o rezygnacji, czy konieczności przesunięcia terminu, nie możemy tego terminu zaproponować innemu pacjentowi. To niestety powoduje, że na konsultację u niektórych specjalistów czeka się dłużej, niż jest to potrzebne.