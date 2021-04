Żużlowcy oraz cała obsługa meczu przechodzą testy na koronawirusa przed każdym pojedynkiem. Trener Stanisław Chomski był już chory, ostatnio przyjął pierwszą dawkę szczepionki, a jednak przed meczem z Unią Leszno jego wynik nie był negatywny. Tak samo jak kierownika drużyny Krzysztofa Orła. Stal poprowadził do zwycięstwa 48:42 trener Piotr Paluch. Czy tak samo będzie w niedzielę? - Jest możliwe, że trener Chomski wróci na mecz z Motorem do zespołu. Oczywiście jestem gotowy, aby tak samo jak w Lesznie w razie potrzeby być z drużyną samodzielnie i również wypełnić obowiązki kierownika - mówił Paluch. - Ekipa jest zdrowa, nikt nie ma objawów podobnych do tych koronawirusowych. Tylko niektóre testy wyszły niejednoznaczne. Z tym problemem zmaga się cały świat i my też musimy się stosować do obowiązujących regulaminów oraz obostrzeń.

Czytaj także: Bartosz Zmarzlik: Po wygranej w Lesznie nie ma co się podniecać, ale pewnie niektórych mocno zaskoczyliśmy W Motorze Lublin pozytywne testy mieli Grigorij Łaguta i Jarosław Hampel, dlatego mecz tej drużyny z Częstochową został przełożony na 23 kwietnia. Z lubelskiego klubu dochodziły też sygnały, że Hampela koronawirus mocno osłabił. Z jego zdrowiem musi być już jednak lepiej, skoro znalazł się w składzie na mecz z Gorzowem. Chyba, że goście skorzystają z zastępstwa zawodnika, a w przypadku Hampela mają taką możliwość. Motor w końcu chciałby awansować do fazy play-off, a mają w tym pomóc zimowe transfery. Hitem były przenosiny z Leszna do Lublina 22-letniego Dominika Kubery. Sęk w tym, że ten żużlowiec na pewno przeciwko Stali nie pojedzie, bo w nowym klubie zostanie zatwierdzony najwcześniej 19 kwietnia, w pierwszym, tegorocznym oknie transferowym. Dlaczego? Działacze Motoru nie chcieli płacić Unii 800 tys. zł ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika. Kontraktując Kuberę już w trakcie rozgrywek, formalnie jako zawodnika bez klubu, ten obowiązek odpada. Czytaj także: Doskonały początek sezonu żużlowców Stali Gorzów! Wygrywamy na torze mistrza Polski 48:42! W składzie na pojedynek w Gorzowie za Kuberę jest 21-letni Rosjanin Mark Karion, mający za sobą jedynie niezłe występy w lidze rosyjskiej. Zobaczymy, czy w niedzielę Karion w ogóle pojawi się na torze. Może od początku będą go zastępować juniorzy. Parę młodzieżową Motor ma świetną. Do Wiktora Lamparta dołączył Mateusz Cierniak z Unii Tarnów. Pozycję krajowego seniora wypełnił doświadczony Krzysztof Buczkowski (wcześniej GKM Grudziądz). REKLAMA Po meczu w Lesznie w naszej drużynie średnią minimum 2 pkt na wyścig mogą się pochwalić Bartosz Zmarzlik, Słowak Martin Vaculik i... młodzieżowiec Kamil Nowacki. Bez wątpienia 21-latek był bohaterem Stali w wygranym starciu na torze Unii. Jakie przełożenie na zdobyte punkty i skuteczną jazdę w Lesznie miały dla Nowackiego 44 wyścigi w ekstraklasie, które przejechał w 2020 r. w barwach Rybnika? - Na pewno doświadczenie jest ważne, jechałem do Leszna nie jako nowicjusz w najsilniejszej lidze na świecie, gdzie tak trudno się dostać, a ze spokojniejszą głową - opowiadał Nowacki. - Na razie to był jeden tak udany występ. Trzeba się skupić i dalej pracować, aby tych punktów było w tym sezonie więcej. Wiemy, kogo w drugim wyścigu wystawi Motor, Wiktor i Mateusz są na pewno utalentowani. My jednak z Wiktorem Jasińskim jedziemy u siebie i na domowym torze chcemy być groźni dla wszystkich rywali. Powalczyć dla drużyny w biegu młodzieżowym o jak najlepszy wynik. REKLAMA MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - MOTOR LUBLIN Niedziela, 11 kwietnia, godz. 16.30. Stadion im. Edwarda Jancarza w Gorzowie. Transmisja w nSport+. MOTOR: 1. Jarosław Hampel, 2. Krzysztof Buczkowski, 3. Grigorij Łaguta, 4. Mark Karion, 5. Mikkel Michelsen, 6. Wiktor Lampart, 7. Mateusz Cierniak, 8. Wiktor Firmuga. STAL: 9. Rafał Karczmarz, 10. Bartosz Zmarzlik, 11. Martin Vaculik, 12. Szymon Woźniak, 13. Anders Thomsen, 14. Wiktor Jasiński, 15. Kamil Nowacki, 16. Marcus Birkemose. PROGRAM 2. KOLEJKI ŻUŻLOWEJ PGE EKSTRALIGI 2021: piątek, 9 kwietnia godz. 18, Eleven Sports Falubaz Zielona Góra - Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz godz. 20.30 Eleven Sports Betard Sparta Wrocław - eWinner Apator Toruń niedziela, 11 kwietnia godz. 16.30, nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Motor Lublin godz. 19.15, nSport+ Eltrox Włókniarz Częstochowa - Fogo Unia Leszno PROGRAM 3. KOLEJKI: piątek, 16 kwietnia godz. 18, Eleven Sports Fogo Unia Leszno - eWinner Apator Toruń godz. 20.30 Eleven Sports Eltrox Włókniarz Częstochowa - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra niedziela, 18 kwietnia godz. 16.30, nSport+ Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW godz. 19.15, nSport+ Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.