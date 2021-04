W przyszłym tygodniu, w czwartek, 15 kwietnia rusza w Gorzowie nabór do żłobków miejskich. Rekrutacja odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Kartę przyjęcia dziecka do żłobka należy wypełnić na stronie http://www.eurzad.gorzow.pl/edu/nabory/ oraz dostarczyć do wybranego żłobka do 30 kwietnia.

Co istotne, samo zarejestrowanie w systemie elektronicznym bez wydrukowania wniosku, podpisania i dostarczenia do placówki, nie jest zgłoszeniem. Wydrukowane wnioski przyjmowane będą w żłobku, zgodnie z godzinami przyjęć w placówce.