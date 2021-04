Przebudowa skrzyżowania ulic Chrobrego, Wybickiego i Jagiełły będzie realizowana w dwóch etapach. Pierwszy, dotyczący południowej strony skrzyżowania, czyli odcinka ul. Chrobrego do ul. Pocztowej/Wełniany Rynek, a także południowej części jezdni ulic Wybickiego i Jagiełły, właśnie się rozpoczął. Firma realizująca tę poważną inwestycję zaczęła działać od razu. W pierwszym dniu została usunięta stara nawierzchnia.

Kwiecień 2021 r. W centrum Gorzowa zaczęła się przebudowa skrzyżowania ulic Chrobrego, Wybickiego i Jagiełły. Kierowcy już mieli okazję zetknąć się z poważnymi zmianami w organizacji ruchu FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Zachowano częściową przejezdność skrzyżowania ulic Chrobrego, Wybickiego i Jagiełły. Utrzymano ruch w obu kierunkach między ul. Jagiełły i Wybickiego, ale tylko po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. W tym celu kierowcy jadący Wybickiego od strony ronda Kosynierów Gdyńskich, na wysokości restauracji McDonald’s zostaną przekierowani na jezdnię północną. Natomiast zwężenie Jagiełły nastąpi na wysokości skrzyżowania z Dąbrowskiego.

Piesi koniecznie muszą zwrócić uwagę na nowe przejścia. W tej chwili na skrzyżowaniach ulic Chrobrego, Wybickiego i Jagiełły jedynym otwartym przejściem jest to zlokalizowane na ul. Wybickiego. Zostało ono wyposażone w sygnalizację świetlną.

Przez ul. Chrobrego piesi mogą przejść na wysokości skrzyżowania z ulicami Pocztową i Wełniany Rynek, gdzie wykonawca wykona specjalny korytarz. Czynne będą przejścia przy skrzyżowaniu z Sikorskiego. Przez Jagiełły będzie można przejść istniejącym przejściem przy skrzyżowaniu z Dąbrowskiego.

Duże zmiany mamy na skrzyżowaniu ul. Chrobrego i Sikorskiego. Już od tego skrzyżowania zamknięty zostanie wjazd na Chrobrego w kierunku Jagiełły. Zapewniono wyłącznie dojazd do ul. Pocztowej od strony zachodniej jezdni ul. Chrobrego (ruch pod prąd).

Na skrzyżowaniu wyłączono sygnalizację świetlną. Za pomocą oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (separatory) utworzono tymczasowe rondo, przez którego środek będą przejeżdżać tramwaje.

Miejski Zakład Komunikacji apeluje, aby kierowcy zwrócili uwagę na nowe buspasy i z nich nie korzystali. Jeden z nich mamy na ul. Jagiełły. Tu jest on współdzielony z kierowcami, którzy skręcają w prawo, w ul. Dąbrowskiego. Drugi buspas wyznaczono na ul. Chrobrego, od skrzyżowania z ul. Spichrzową do skrzyżowania przy katedrze.

Przy katedrze mamy też nowy, tymczasowy przystanek komunikacji miejskiej. Przystanek przelotowy na wysokości ul. Obotryckiej dla linii 100, 101, 103, 110, 111, 134, 136, 401, 502, 504, a także przystanek końcowy na wysokości południowej krawędzi biurowca Titanic oraz pubu Ósemka dla linii 112, 116, 118, 127, 133.

W centrum w najbliższych dniach cały czas spotkamy funkcjonariuszy ruchu drogowego, którzy mają pomagać kierowcom.

– Zmiany w organizacji ruchu często powodują problemy kierowców, którzy są przyzwyczajeni do pewnych rozwiązań i jeżdżą na pamięć. Widać to w centrum Gorzowa, w którym na kilku skrzyżowaniach pojawiły się nowe znaki – powiedział podkom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie. – Kierowcom towarzyszą tam policjanci w białych czapkach. Reakcje na zmiany są różne. Jedni kierowcy zwalniają lub nawet się zatrzymują, nie do końca wiedząc, jak się zachować. To powoduje problemy, bo kolejne auta również muszą się zatrzymać. Tymczasem wystarczy spojrzeć na znaki pionowe i poziome. Krótka obserwacja pomoże pewnie poruszać się po nowym, dobrze oznakowanym rondzie u zbiegu ul. Sikorskiego i Chrobrego. Na pewno wymaga ono od kierowcy dużej koncentracji, bo oprócz samochodów przejeżdżają tam także tramwaje. Najczęstsze błędy to skręcanie z niewłaściwego pasa ruchu i przejazd przez środek ronda. Prosimy, aby w miarę możliwości korzystać z dróg alternatywnych.

