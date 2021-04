Modernizację parku Wiosny Ludów, popularnie zwanego parkiem Róż, od końca stycznia prowadzi za ok. 6 mln zł firma Exalo Drilling z Piły.

Przebudowane będą alejki, a mostek od strony ul. Strzeleckiej zostanie wyremontowany. Na nowo są budowane schody od strony ronda Kosynierów Gdyńskich, które mają być wyposażone w siedziska i balustradę pośrodku.

Nowe będą ławki i kosze na śmieci w całym parku, a w ogrodzie różanym ma stanąć 16 drewnianych białych ławek w stylu angielskim. Będą tam też dwie bujane ławki, a ogród różany będzie wieńczyć duża pergola. Dwie mniejsze będą zdobić wejścia do różanki. Przebudowana zostanie fontanna, a na koniec w ogrodzie umieszczone zostaną tabliczki informacyjne o posadzonych gatunkach róż.

W centrum Gorzowa trwa modernizacja parku Wiosny Ludów wraz z ogrodem różanym FOT. IRENEUSZ KLIMCZAK / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Staw zostanie odmulony i oczyszczony, a wschodnie i zachodnie zejścia do wody zostaną rozebrane. Zamiast nich zbudowane będą tarasy.

Obecna toaleta zniknie, a zamiast niej zbudowana zostanie nowa. Z ciekawostek: w parku stanie budka bookcrossingowa, czyli do wymiany książek.

Wyremontowany i upiększony śródmiejski park ma być dostępny dla mieszkańców w połowie roku.

Park Wiosny Ludów, czyli nasz gorzowski Central Park

Park Róż założono w latach 1908-13 przez władze Landsberga na bagnach nad Kłodawką. Najpierw nazwano go parkiem Cesarza Wilhelma, ale już po I wojnie światowej był to po prostu park miejski. To ulubione miejsce spacerowe mieszkańców dawnego Landsberga składało się ze stawu z wyspą, zwierzyńca i ogrodu różanego z fontanną. Ogród istnieje do dziś i stąd mieszkańcy często przenoszą nazwę park Róż na cały park Wiosny Ludów. W zimie na tzw. Łąkach Kocha funkcjonowała popularna ślizgawka.

