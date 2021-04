Policjanci weszli do mieszkania 44-letniego gorzowianina i należących do niego pomieszczeń gospodarczych we wtorek, 30 marca.

- Znaleźli tam ponad 900 sztang papierosów i 90 kilogramów krajanki tytoniowej - wyliczał mł. asp. Mateusz Sławek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie. - Dodatkowo mundurowi zabezpieczyli prawie 32 tys. zł w gotówce oraz 1300 euro. Cała kontrabanda została zabezpieczona, a mężczyzna zatrzymany. Gdyby nielegalne papierosy i krajanka tytoniowa trafiły na rynek, wówczas skarb państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego straciłby ponad 255 tys. zł.