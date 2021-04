Jak będzie wyglądał fragment centrum miasta wokół Studni Czarownic? O tym mówił raport „Centrum Gorzowa OD-NOWA”. Pokazywał, jak zostaną przebudowane ulice Wełniany Rynek i Hawelańska.

Miejskie strategie (np. program rewitalizacji) określają centrum jako obszar, w którym należy ograniczać i uspokajać ruch samochodowy. To piesi i rowerzyści mają mieć udogodnienia. Dużym problemem w tym miejscu – wykazały to również testy – jest nielegalne parkowanie. Dzięki ograniczeniu dostępu do podwórek znikł problem parkowania tam aut przez pracowników usług i biur zlokalizowanych w centrum. To spodobało się mieszkańcom. Natomiast ograniczenia na ulicach dały efekt tylko wtedy, gdy fizycznie pojawiły się bariery, np. donice czy słupki.