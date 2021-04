Ostatni mecz w lubuskiej czwartej lidze obejrzeliśmy 24 dni temu. 13 marca zespół Stilonu pokonał Piasta w Iłowej 3:1.

Chwilę później została zawieszona czwarta liga i niższe klasy rozgrywkowe. Od 27 do 9 kwietnia rządzący wprowadzili nowe, wzbudzające kontrowersje obostrzenia, w myśl których niespodziewanie na co najmniej dwa tygodni została wstrzymana także rywalizacja młodych sportowców.

Cały czas grali trzecioligowcy z Warty Gorzów, a zawodnicy z niższych lig szukali sposobu, jak spełnić wymagania rozporządzenia i wrócić na boiska, dalej walczyć przy pustych trybunach.

Dzięki dużej determinacji pierwsi znów zagrali piłkarze z lubuskich klas okręgowych. Kluby skompletowały dokumenty dotyczące stypendiów sportowych, drobnych gratyfikacji dla zawodników, których posiadanie daje zielone światło do dalszej gry. To była świetna wiadomość, że w tych ligach uda się wstać zza biurek i komputerów, znów porywalizować na świeżym powietrzu. Kluby podkreślały duże, pozytywne zaangażowanie i pomoc ze strony Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, który nie pozostał głuchy na apele piłkarzy oraz działaczy.

Dłużej to trwało w czwartej lidze, ale też się udało. Dzisiaj ukazał się następujący komunikat: „Lubuski Związek Piłki Nożnej informuje, że liczba klubów JAKO IV Ligi, które spełniają wymogi rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii pozwala na wznowienie rozgrywek. Wszystkie mecze odbywają się bez udziału publiczności”.

Stilon kolejny mecz o punkty rozegra w najbliższą sobotę, 10 kwietnia z Pogonią w Skwierzynie. Jeśli obostrzenia związane z koronawirusem zostaną przedłużone, to nie odbędą się jedynie spotkania Spójnia Ośno Lubuskie - Arka Nowa Sól i Ilanka Rzepin - Czarni Browar Witnica.

REKLAMA

AKTUALNA TABELA LUBUSKIEJ CZWARTEJ LIGI:

1. Carina Gubin 20 49 64:19

2. Dąb Sława Przybyszów 20 43 56:33

3. Ilanka Rzepin 20 42 57:26

4. Odra Nietków 20 37 45:29

5. Polonia Słubice 20 37 35:23

6. STILON PROSUPPORT GORZÓW 20 36 36:17

7. Czarni Browar Witnica 20 34 34:35

8. Spójnia Ośno Lubuskie 20 32 34:29

9. Arka Nowa Sól 20 27 33:35

10. Korona Kożuchów 20 26 32:29

11. Lechia II Zielona Góra 20 23 38:37

12. Czarni Żagań 20 23 31:32

13. ZAP Syrena Zbąszynek 20 22 31:41

14. Piast Iłowa 20 22 37:41

15. Pogoń Świebodzin 20 22 27:33

16. Meprozet Stare Kurowo 20 21 24:42

17. Tęcza Krosno Odrzańskie 19 12 16:59

18. Pogoń Skwierzyna 20 12 20:56

19. Stal Sulęcin 19 6 15:49

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej ostatnie cztery zespoły.