Podczas ostatniej wizyty w Lesznie, w październiku 2021 r., obejrzeliśmy jak gospodarze już czwarty raz z rzędu odbierają puchar za wygranie PGE Ekstraligi, ale sami zabraliśmy cenne, srebrne medale. Bartosz Zmarzlik cieszył się z sukcesu zespołu. Martwił się jednak swoim własnym wynikiem w wyjazdowym finale - zaledwie 3+1 pkt w pięciu startach, żadnej trójki.

Zimą Stal się zmieniła, wrócił do Gorzowa Słowak Martin Vaculik. Ta zmiana miała także dla Zmarzlika duże znacznie. Dwukrotny mistrz świata chciał mieć obok siebie kogoś, z kim dodatkowo będzie mógł podzielić się spostrzeżeniami na temat doboru sprzętu. Vaculik ze swoją wiedzą i dużymi punktami ma być olbrzymią wartością dodaną dla żółto-niebieskich.

- Dyskusji w zespole było naprawdę wiele - opowiadał Zmarzlik. - W finale przegraliśmy 30:59 i spodziewaliśmy się ponownie bardzo twardego toru w Lesznie. Na taką nawierzchnię się nastawialiśmy. Nie powiem, byliśmy zadowoleni, że to się potwierdziło.

Osobna sprawa to jazda kapitana Stali. Tym razem był perfekcyjny. Zdobył 14 pkt na 15 możliwych. - Przed meczem była jednak duża niepewność - przyznał Zmarzlik. - Leszno ostatnio właściwie nigdy mi nie służyło. Używałem różnych silników i ciągle to nie było to. Usiadłem do moich notatek, dotyczących poszczególnych występów. Cofnąłem się aż o trzy lata i w końcu coś znalazłem. Wyciągnąłem silnik z dalekiej przeszłości i proszę jaki jest wynik. Taki jest żużel, takie wesołe, wielkanocne jaja. Za nami bardzo udany dzień w Lesznie, dużo szczęścia, ale nie ma co się specjalnie podniecać, bo przed nami długi, trudny sezon. Cieszę się, że niektórych mocno zaskoczyliśmy.

Niedziela, 4 kwietnia 2021 r. 1. kolejka żużlowej PGE Ekstraligi: FOGO UNIA LESZNO - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 42:48 Fot. Facebook.com/Unia Leszno

Szymon Woźniak uzbierał 6 pkt. W 1. wyścigu pokonał najlepszego żużlowca PGE Ekstraligi w 2020 r. - Rosjanina Emila Sajfutdinowa.

- Dokładnie pamiętaliśmy to lanie w ubiegłorocznym finale, ale z tamtej lekcji wyciągnęliśmy dobre wnioski - mówił Woźniak. - Widząc w pierwszym meczu nowego sezonu podobny tor, czuliśmy, że może być dobrze. Świetnie, że tak to wszystko się dla nas zaczęło.

21-letni Kamil Nowacki jest wychowankiem Stali, ale dopiero w ostatnim roku w roli juniora ma być ważną postacią gorzowskiej formacji młodzieżowej. W Lesznie spisał się bardzo dobrze, dorzucił kluczowe 5+1 pkt.

- Właśnie zacząłem spełniać moje marzenie, bo zawsze chciałem założyć kevlar w tych barwach i zdobywać punkty dla tej drużyny - przyznał Nowacki. - „Fura” jechała do przodu, nie popełniałem błędów i dowiozłem cenne zdobycze do mety. Taki mecz na pewno wzmocni mnie i cały zespół.

Na koniec słowo od trenera Piotra Palucha, który wskazał klucz do sukcesu Stali. Niespodziewanego zwycięstwa nad aktualnymi mistrzami Polski na ich torze 48:42: - Chłopaki stanęli na wysokości zadania. Liczy się, że każdy naprawdę fajnie pojechał. Liderzy byli liderami, ale wszyscy zdobywali cenne punkty na przeciwnikach. Każde „oczko” było tu na miarę sukcesu.

Przed stalowcami mecz ligowy w domu. W niedzielę, 11 kwietnia, o godz. 16.30 podejmiemy na „Jancarzu” Motor Lublin.

RANKING STALOWCÓW PO 1. MECZU PGE EKSTRALIGI 2021 (według ilości zdobytych punktów):

Kolejno: liczba odjechanych wyścigów, liczba aktualnie zdobytych punktów z bonusami, w nawiasie liczba bonusów, aktualna średnia biegowa, aktualna średnia meczowa

1. Bartosz Zmarzlik (średnia 2020: 2,430) – 5, 14 (0), 2,800, 14,00

2,800, 14,00 2. Martin Vaculik (Słowacja, 2,178) - 5, 11 (1), 2,200, 10,00

2,200, 10,00 3. Anders Thomsen (Dania, 1,976) – 5, 7 (0), 1,400, 7,00

1,400, 7,00 4. Kamil Nowacki (0,614) - 3, 6 (1), 2,000, 5,00

2,000, 5,00 5. Szymon Woźniak (1,562) – 5, 6 (0), 1,200, 6,00

1,200, 6,00 6. Wiktor Jasiński (0,585) - 3, 3 (0), 1,00, 3,00

1,00, 3,00 7. Rafał Karczmarz (1,104) - 4, 3 (0), 0,750, 3,00

WYNIKI 1. KOLEJKI ŻUŻLOWEJ PGE EKSTRALIGI 2021:

niedziela, 4 kwietnia

eWinner Apator Toruń - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 51:39

Fogo Unia Leszno - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 42:48

PROGRAM 2. KOLEJKI:

piątek, 9 kwietnia

godz. 18, Eleven Sports Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz

godz. 20.30 Eleven Sports Betard Sparta Wrocław - eWinner Apator Toruń

niedziela, 11 kwietnia

godz. 16.30, nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Motor Lublin

godz. 19.15, nSport+ Eltrox Włókniarz Częstochowa - Fogo Unia Leszno

PROGRAM 3. KOLEJKI:

piątek, 16 kwietnia

godz. 18, Eleven Sports Fogo Unia Leszno - eWinner Apator Toruń

godz. 20.30 Eleven Sports Eltrox Włókniarz Częstochowa - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra

niedziela, 18 kwietnia

godz. 16.30, nSport+ Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

godz. 19.15, nSport+ Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.