Drugi rok z rzędu żużlowa PGE Ekstraliga rusza w czasie pandemii koronawirusa. Znów startuje przy pustych trybunach, ale tym razem jedzie zgodnie z planem, nie czeka do czerwca. Z problemami, bo przez pozytywne testy covidowe zostały przełożone mecze w Lublinie i Grudziądzu.

Gorzowianie zaczynali od najtrudniejszego wyzwania, wizyty na torze Unii Leszno. Gospodarze zabierali ligowe złoto w czterech ostatnich sezonach. Do dzisiaj wygrali u siebie 30 razy z rzędu. Ostatni raz leszczyński stadion zdobyli w sierpniu 2017 roku... stalowcy. Zwyciężyliśmy wtedy 49:41. Z obecnego składu Unii startowali wtedy Rosjanin Emil Sajfutdinow, Janusz Kołodziej i Piotr Pawlicki, a dla Stali ścigali się Bartosz Zmarzlik i Rafał Karczmarz.

Nie ma już w Lesznie Bartosza Smektały i Dominika Kubery, za to etatowych mistrzów Polski wzmocnił doświadczony Australijczyk Jason Doyle. Nasz zespół znów ze Słowakiem Martinem Vaculikiem, który wrócił do Gorzowa po dwóch sezonach spędzonych w barwach Falubazu Zielona Góra.

Niedziela, 4 kwietnia 2021 r. 1. kolejka żużlowej PGE Ekstraligi: FOGO UNIA LESZNO - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 42:48 Fot. Marcin Kubiak, PGE Ekstraliga

Dziś wyjątkowo też roszada w sztabie szkoleniowym żółto-niebieskich. Za zgłaszającego problemy zdrowotne Stanisława Chomskiego w głównej roli wystąpił trener młodzieży Piotr Paluch.

Interia.pl poinformowała, że gorzowskim trenerom pomieszał szyki koronawirus. W tym sezonie całe drużyny muszą się badać na 48 godzin przed każdym meczem. Według Interii tym razem pozytywne wyniki wyszły Chomskiemu i kierownikowi Krzysztofowi Orłowi. Obu nie było w parkingu w Lesznie, ale Piotr Paluch dał radę.

- Wyniki sparingów nie były może jakieś okazałe, ale naprawdę nikt nie przykładał do nich wagi - powiedział Paluch przed meczem w Lesznie. - Seniorzy testowali, młodsi zawodnicy również. Każdy przejechał sporo okrążeń. Zdajemy sobie sprawę, że zaczynamy ligę u bardzo trudnego rywala. Liczymy jednak na dobry występ i walkę o jak najlepszy wynik.

To był rewanż za wielki finał z ubiegłego roku. W październiku przegraliśmy w Lesznie 30:59, już po czterech wyścigach było 17:7 dla gospodarzy. Wciąż mamy w pamięci, jak w zespole srebrnych medalistów mordował się dwukrotny mistrz świata Bartosa Zmarzlik. W pięciu startach zdobył zaledwie 3 + 1 pkt. Bez żadnej trójki, choć przecież w 2020 r. miał ich w PGE Ekstralidze najwięcej - 55.

Gorzowianie spodziewali się bardzo twardej, wręcz betonowej nawierzchni, i taką zastali. Podobną przygotowali na piątkowy sparing u siebie z Wrocławiem (37:51). Dziś czasy było gorsze aż o 6 sekund od rekordu toru. Pierwszy raz podawane do tysięcznej części sekundy i nie jednego, a wszystkich zawodników. Na polskie stadiony żużlowe właśnie wkroczyła telemetria, czyli elektroniczny pomiaru czasu.

Zobaczyliśmy, że wcześniejsze testy naszych żużlowców, nawet te mniej udane, przyniosły na początku spotkania bardzo dobre efekty. Stal zaskoczyła mistrza Polski!

Szymon Woźniak pewnie wygrywa z Sajfutdinowem, a Rosjanina naciska jeszcze Karczmarz. Wyścig młodzieżowców (Unia ma ich w tym sezonie dużo słabszych) wygrywa nasz Kamil Nowacki, po pięknym ataku na pierwszym wirażu, a trzeci jest Wiktor Jasiński.

W 3. biegu zwycięża nowy leszczynianin Doyle. Musiał jednak najpierw wywieźć pod sam płot Vaculika. Słowaka, który został na końcu stawki, ostro blokował też Piotr Pawlicki. Żużlowiec Stali jednak nie spasował i zdobył punkt na ostatnim wirażu. Gestami pokazał też gospodarzom, aby trzymali gaz, ale ścigali się bardziej fair. Drugi był Anders Thomsen. W końcu Zmarzlik nie pozwala się minąć szalejącemu Kołodziejowi. Znów trzeci jest Jasiński. Trzy razy wygrywamy 4:2, raz jest remis 3:3. Przed pierwszą przerwą na równanie toru prowadzimy 15:9! Nie mamy żadnego zera i trzy trójki!

Wiadomo było, że przeciwnicy będą się poprawiać. Doceńmy, ile dziś w Lesznie oglądaliśmy naprawdę bardzo fajnego ścigania. W 5. wyścigu gorzej startuje Zmarzlik, ale nie pozwala przywieźć się na 1:5, dalej Vaculik z Woźniakiem przywożą 4:2. W 7. biegu Sajfutdinow wychodzi ze skóry, aby minąć naszego Duńczyka Thomsena i w końcu mu się to udaje. Unia urywa nieco z naszej przewagi, ale na razie tylko 2 pkt. Prowadzimy 23:19.

W 8. i 9. wyścigu niełapalni są Zmarzlik i Vaculik, po punkciku dołożyli Karczmarz i Woźniak. To nie pomyłka. Mieliśmy 31:23 dla Stali. Leszno sięgnęło po rezerwę taktyczną.

Niedziela, 4 kwietnia 2021 r. 1. kolejka żużlowej PGE Ekstraligi: FOGO UNIA LESZNO - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 42:48 Fot. Facebook.com/Unia Leszno

10. bieg pojechał dwa razy. Najpierw w drugim wirażu, z czwartej pozycji od razu na drugą, zaatakował krawężnikiem Doyle. Thomsen upadł i został wykluczony. Popełnił błąd czy jednak Australijczyk jakoś się do tego przyczynił? Taka sytuacja torowa 50 na 50, bo jednak Doyle wjeżdżał pod stalowców naprawdę ostro. Powtórka to 5:1 dla Unii, na trzeciej pozycji nasz junior Jasiński, który skończył te zawody bez zera (oby tak dalej).

Walka jest niezwykle zażarta, bo mistrzowie kraju nie chcą zacząć sezonu od porażki u siebie, oddać własnego toru pierwszy raz od 2017 r. i to znów gorzowianom. Nasi żużlowcy są jednak twardzi jak stal! Nie tylko liderzy, ale cała drużyna, również juniorzy! Już po 13. wyścigu jesteśmy pewni zwycięstwa!

Zmarzlik atakuje jak na mistrza świata przystało. Pękają pod jego szarżami Sajfutdinow i Doyle. W 12. wyścigu wygrywa Vaculik, a za nim jest junior Nowacki! W poprzednim sezonie wypożyczyliśmy go do Rybnika, aby poczuł ekstraklasowe ściganie. Od dziś ten ruch się spłaca. 21-latek zdobył 5 + 1 pkt. Więcej niż obaj nowi młodzieżowcy Unii. Wreszcie w 13. biegu Karczmarz nie odpuszcza, gdy na prostej ostro próbuje go wyprzedzić Pawlicki. Leszczynianin zostaje wykluczony. Mamy wygraną!

Dziesięć trójek, aż osiem wyścigów wygranych drużynowo, punkty zdobyte przez wszystkich zawodników z Gorzowa. Rewelacyjnie nam się to wszystko zaczęło. Teraz koniecznie trzeba pójść za ciosem!

W 2. kolejce stalowcy mają otworzyć w sezonie 2021 swój domowy tor. W niedzielę, 11 kwietnia, o godz. 16.30 na "Jancarzu" - jeśli pozwoli pogoda, bo prognozy dla Gorzowa na najbliższe dni nie są rewelacyjne - zmierzymy się z Motorem Lublin.

LESZNO - GORZÓW:

1. wyścig - 2:4 - (czas 64,155 s) Woźniak, Sajfutdinow, Karczmarz, Lidsey

Sajfutdinow, Lidsey 2. wyścig - 2:4 (4:8) - (65,521) Nowacki, Pludra, Jasiński, Sadurski

Pludra, Sadurski 3. wyścig - 3:3 (7:11) - (64,384) Doyle, Thomsen, Vaculik, Pi. Pawlicki

Pi. Pawlicki 4. wyścig - 2:4 (9:15) - (63,272) Zmarzlik, Kołodziej, Jasiński, Sadurski

Kołodziej, Sadurski 5. wyścig - 4:2 (13:17) - (63,199) Doyle, Zmarzlik, Lidsey, Karczmarz

Lidsey, 6. wyścig - 2:4 (15:21) - (62,880) Vaculik, Pi. Pawlicki, Woźniak, Pludra

Pi. Pawlicki, Pludra 7. wyścig - 4:2 (19:23) - (62,793) Sajfudinow, Thomsen, Kołodziej, Nowacki

Kołodziej, 8. wyścig - 2:4 (21:27) - (63,079) Zmarzlik, Pi. Pawlicki, Karczmarz, Sadurski

Pi. Pawlicki, Sadurski 9. wyścig - 2:4 (23:31) - (NCD 62,718) Vaculik, Sajfutdinow, Woźniak, Kołodziej

Sajfutdinow, Kołodziej 10. wyścig - 5:1 (28:32) - (63,924) Doyle, Sajfutdinow, Jasiński, Thomsen (u/w)

11. wyścig - 3:3 (31:35) - (63,473) Zmarzlik, Sajfutdinow, Doyle, Woźniak

Sajfutdinow, Doyle, 12. wyścig - 1:5 (32:40) - (64,383) Vaculik, Nowacki, Pludra, Lidsey

Pludra, Lidsey 13. wyścig - 2:4 (34:44) - (64,165) Thomsen, Doyle, Karczmarz, Pi. Pawlicki (u/w)

Doyle, Pi. Pawlicki (u/w) 14. wyścig - 5:1 (39:45) - (64,109) Pi. Pawlicki, Kołodziej, Woźniak, Thomsen

15. wyścig - 3:3 (42:48) - (63,982) Zmarzlik, Doyle, Sajfutdinow, Vaculik

FOGO UNIA LESZNO - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 42:48

UNIA L.: Emil Sajfutdinow 12 + 2 bonusy (2, 3, 2, 2, 2, 1), Janusz Kołodziej 5 + 1 (2, 1, 0, -, 2), Jaimon Lidsey 1 (0, 1, -, 0), Jason Doyle 14 + 1 (3, 3, 3, 1, 2, 2), Piotr Pawlicki 7 (0, 2, 2, w, 3), Krzysztof Sadurski 0 (0, 0, 0), Kacper Pludra 3 (2, 0, 1), Szymon Szlauderbach - nie startował.

STAL: Szymon Woźniak 6 (3, 1, 1, 0, 1), Martin Vaculik 10 + 1 (1, 3, 3, 3, 0), Rafał Karczmarz 3 (1, 0, 1, 1), Bartosz Zmarzlik 14 (3, 2, 3, 3, 3), Anders Thomsen 7 (2, 2, w, 3, 0), Wiktor Jasiński 3 (1, 1, 1), Kamil Nowacki 5 + 1 (3, 0, 2), Marcus Birkemose - nie startował.

WYNIKI 1. KOLEJKI ŻUŻLOWEJ PGE EKSTRALIGI 2021:

niedziela, 4 kwietnia

eWinner Apator Toruń - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 51:39

Fogo Unia Leszno - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 42:48

PROGRAM 2. KOLEJKI:

piątek, 9 kwietnia

godz. 18, Eleven Sports Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz

godz. 20.30 Eleven Sports Betard Sparta Wrocław - eWinner Apator Toruń

niedziela, 11 kwietnia

godz. 16.30, nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Motor Lublin

godz. 19.15, nSport+ Eltrox Włókniarz Częstochowa - Fogo Unia Leszno

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.