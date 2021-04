Rusza przebudowa Traktu Królewskiego, w okolicach Arsenału i dawnego kina Słońce. Znaki informujące o nowej organizacji ruchu w centrum Gorzowa już są, na razie jeszcze zakryte.

Przebudowa skrzyżowania ulic Chrobrego, Wybickiego i Jagiełły będzie realizowana w dwóch etapach. W pierwszym, dotyczącym południowej strony skrzyżowania, czyli odcinka ulicy Chrobrego do ulic Pocztowej/ Wełniany Rynek, a także południowej części jezdni ulic Wybickiego i Jagiełły, wprowadzanie nowej organizacji ruchu rozpocznie się we wtorek, 6 kwietnia, i potrwa cały dzień. Skrzyżowanie będzie jeszcze przejezdne, natomiast należy spodziewać się tam znaczących utrudnień w ruchu.

W środę, 7 kwietnia, od godzin porannych planowane jest częściowe zamknięcia tego skrzyżowania oraz wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

W ramach pierwszego etapu planowane są następujące zmiany w organizacji ruchu:

Zachowana zostanie częściowa przejezdność skrzyżowania ulic Chrobrego, Wybickiego i Jagiełły. Utrzymany będzie ruch w obu kierunkach między ulicą Jagiełły i Wybickiego, ale tylko po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. W tym celu kierowcy jadący Wybickiego od strony ronda Kosynierów Gdyńskich, na wysokości restauracji McDonald’s zostaną przekierowani na jezdnię północną. Natomiast zwężenie Jagiełły nastąpi na wysokości skrzyżowania z Dąbrowskiego.

Na skrzyżowaniu ulic Jagiełły i Dąbrowskiego nastąpi zmiana oznakowania pasów ruchu. Dla jadących od strony ulicy Walczaka wydzielony zostanie tylko jeden pas ruchu do jazdy na wprost (lewy pas ruchu). Prawy pas ruchu funkcjonować będzie jako prawoskręt w ulicę Dąbrowskiego z możliwością jazdy na wprost wyłącznie dla autobusów.

Z uwagi na charakter prowadzonych robót zostanie ograniczona liczba przejść dla pieszych w rejonie przebudowywanego skrzyżowania. Jedynym otwartym przejściem będzie to zlokalizowane na ulicy Wybickiego. Zostanie ono wyposażone w sygnalizację świetlną, wzbudzaną przez pieszych przyciskiem. Piesi przez ulicę Chrobrego będą mogli przejść na wysokości skrzyżowania z ulicami Pocztową i Wełniany Rynek, gdzie wykonawca wykona specjalny korytarz. Czynne będą przejścia przy skrzyżowaniu z Sikorskiego. Przez Jagiełły będzie można przejść istniejącym przejściem przy skrzyżowaniu z Dąbrowskiego.

Duże zmiany nastąpią również na skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Sikorskiego. Już od tego skrzyżowania zamknięty zostanie wjazd na Chrobrego w kierunku Jagiełły. Zapewniony zostanie wyłącznie dojazd do ulicy Pocztowej od strony zachodniej jezdni ulicy Chrobrego (ruch „pod prąd”). Na skrzyżowaniu wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna. Przy pomocy oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (separatory) utworzone zostanie tymczasowe rondo, przez środek którego przejeżdżać będą tramwaje. Ruch rowerowy ze względu bezpieczeństwa zostanie tymczasowo ograniczony.

Ulica Chrobrego na odcinku od mostu Staromiejskiego do Sikorskiego będzie otwarta. Na wschodniej jezdni ulicy Chrobrego, na odcinku od Spichrzowej do Sikorskiego, zostanie ograniczona liczba pasów ruchu do dwóch, z czego jeden (ten po prawej) będzie przeznaczony wyłącznie do poruszania się oraz postoju autobusów i obsługi pasażerów. W tym miejscu powstanie przystanek zastępczy, za zlikwidowany przystanek „Arsenał”,

Istotne zmiany obejmą również skrzyżowanie ulicy Chrobrego ze Spichrzową. Na moście Staromiejskim przed dojazdem do skrzyżowania, za pomocą żółtego oznakowania poziomego, zmieniony zostanie rozkład pasów. Wydłużony zostanie pas lewoskrętu, do jazdy na wprost w kierunku ulicy Sikorskiego zostanie pozostawiony wyłącznie środkowy pas, natomiast prawy pas będzie przeznaczony do jazdy w prawo oraz przejazdu na wprost wyłącznie dla autobusów.

Z uwagi na przewidywane zmiany natężenia ruchu na poszczególnych kierunkach wykonawca robót dokona zmian w programie sygnalizacji.

Ulice Młyńska i Dworcowa w dalszym ciągu będą funkcjonować jako drogi dwukierunkowe. Powyższe zostało wprowadzone przez PWiK w ramach prac na skrzyżowaniu ulic Spichrzowej, Składowej i Garbary. Będzie kontynuowane po zakończeniu tych prac.

Na skrzyżowaniu ulic Estkowskiego i Orląt Lwowskich zostanie wydzielony osobny pas do skrętu w lewo z Estkowskiego w Orląt Lwowskich. Prosto w kierunku alei Konstytucji 3 Maja będzie można pojechać tylko jednym pasem.

Na potrzeby obsługi autobusów komunikacji miejskiej na ulicy Kosynierów Gdyńskich - przy bibliotece - wprowadzony zostanie przystanek autobusowy. Przystanek zastępczy wykonany zostanie również na ulicy Zielonej.

W związku z zamknięciem częściowym skrzyżowania wytyczone zostaną objazdy. Ulegną one modyfikacji w momencie zakończenia prac PWiK i udostępnienia dla ruchu skrzyżowania ulic Spichrzowej, Składowej i Garbary.

Trasy objazdów wyglądają następująco:

Dojazd z mostu Staromiejskiego w kierunku ulicy Kosynierów Gdyńskich będzie odbywał się ulicami Spichrzową, Młyńską, Sikorskiego. Dalej kierowcy będą mogli skręcić Kosynierów Gdyńskich przy bibliotece lub pojechać w kierunku alei Konstytucji 3 Maja. Po udrożnieniu przez PWiK skrzyżowania ulic Spichrzowej, Składowej i Garbary kierowcy będą mogli pojechać również z ulicy Spichrzowej w Garbary bądź Składową i Jancarza, w zależności od celu podróży.

Zaleca się, aby kierowcy jadący z Zawarcia na osiedle Górczyn oraz z osiedla Górczyn na Zawarcie korzystali z mostu Lubuskiego. Objazd do ulicy Walczaka i osiedla Górczyn dla jadących mostem Staromiejskim przewidziano ulicami Spichrzową, Hejmanowskiej, Warszawską. Dalej kierowcy będą mieli dwa warianty: albo zawrócą w rejonie skrzyżowania ze Szkolną na rondo turbinowe w rejonie Białego Kościoła i skręcą na nim w ulicę Walczaka, albo pojadą Warszawską w kierunku Głowackiego lub Podmiejskiej.

Kwiecień 2021 r. Nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu w centrum Gorzowa i przebudowa na ulicach Chrobrego oraz Mieszka I FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Objazd z ulicy Jagiełły na most Staromiejski będzie odbywał się ulicami Wybickiego, Łokietka, Estkowskiego, Orląt Lwowskich, Sikorskiego i Chrobrego. Po zakończeniu prac przez PWiK alternatywnie będzie można z ulicy Sikorskiego skręcić w Garbary i dojechać do mostu ulicami Spichrzową oraz Nadbrzeżną.

Dojazd z osiedla Staszica i ulicy Kosynierów Gdyńskich do mostu Staromiejskiego również będzie odbywał się poprzez ulice Orląt Lwowskich, Sikorskiego i Chrobrego oraz alternatywnie Spichrzową i Nadbrzeżną.

Drugi etap przebudowy będzie dotyczyć północnej części skrzyżowania, przy otwarciu do ruchu ulicy Chrobrego. W galerii zdjęć znajdziecie także najnowsze ujęcia z przebudowy ulic Chrobrego i Mieszka I.