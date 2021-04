Goście na sparing do Gorzowa przyjechali w szóstkę, tylko z jednym juniorem, dlatego w wyścigu młodzieżowym wystąpił w żółtym kasku Marcus Birkemose ze Stali. Młody Duńczyk zajął drugie miejsce, ale jego punkty nie były wliczone do dorobku Sparty. Dalej w składzie wrocławian wszystkie starty juniorskie wypełniał Michał Curzytek i trzeba przyznać, że zaliczył udane zawody.

Nasi młodzieżowcy - Wiktor Jasiński i Kamil Nowacki - też bardzo podnieśli nam ciśnienie. Obaj leżeli w 2. wyścigu, gdzie ścigali się o trzecie miejsce. Jasiński słusznie został wykluczony z powtórki, bo upadł pod koła nadjeżdżającego kolegi. Nowacki długo leżał na torze. Ostatecznie jednak wstał, wyjechał do drugiej odsłony biegu młodzieżowego i ją zdecydowanie wygrał. Ta trójka to były jedyne punkty gorzowskich juniorów w dzisiejszym spotkaniu.

Dalej niczym specjalnym nie błyszczał też Birkemose, choć był i tak ciut lepszy od zupełnie bezbarwnego dzisiaj w Gorzowie i wczoraj w Toruniu Rafała Karczmarza. Nasza formacja U24 musi bardzo mocno pójść do przodu, aby na najwyższym poziomie w Polsce, skutecznie powalczyć o jakieś punkty.

- Przed naszymi najmłodszymi zawodnikami dużo pracy - przyznał trener Stanisław Chomski.

Dzisiaj naszego szkoleniowca musiał też zmartwić Szymon Woźniak. Wydawało się, że 28-latek od początku w tym sezonie jest szybki. Przeciwko Sparcie zaczął od dwójki, a dalej były cztery zera, pozycje tracone na dystansie.

Na koniec o naszych frontmenach. Bartosz Zmarzlik zdecydował się na trzy starty i wszystkie wygrał. Nawet jeśli gorzej wychodził spod taśmy. Różnie spisywał się wracający do Stali Słowak Martin Vaculik, w 15. wyścigu pokonał jednak Macieja Janowskiego i Brytyjczyka Taia Woffindena, a to nawet w sparingu dużo znaczy. Trzeba dodać, że równi i mocni goście, złapali dzisiaj tylko jedno zero (Curzytek w 10. biegu).

Jak zwykle widowiskowy był Duńczyk Anders Thomsen, tradycyjnie też gorzej startował. Zaczął od zera, ale dalej ścigał się doskonale. Stąd dwie trójki przy jego nazwisku i naprawdę wysoka dyspozycja w drugiej części dzisiejszych testów.

Teraz czekamy już na pierwszy mecz stalowców w lidze. Od razu najtrudniejszy z możliwych, bo na torze aktualnego mistrza Polski. W niedzielę, 4 kwietnia, o godz. 19.15, zacznie się rewanż za ostatni wielki finał. Unia podejmie Stal. W październiku 2020 r. gospodarze rozbili gorzowian 59:30 i zabrali złoto. Czy teraz będziemy w stanie powalczyć o lepszy wynik?

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - BETARD SPARTA WROCŁAW 37:51

STAL: Szymon Woźniak 2 (2, 0, 0, 0, 0), Bartosz Zmarzlik 9 (3, 3, 3,-), Rafał Karczmarz 1 (0, 0, -, 1), Anders Thomsen 8 (0, 2, 3, 3), Martin Vaculik 12 (2, 2, 3, 2, 3), Wiktor Jasiński 0 (w, 0, 0, 0), Kamil Nowacki 3 (3, 0, 0), Marcus Birkemose 2 (1, 0, 1).

SPARTA: Maciej Janowski 11+1 bonus (3, 3, 1, 2, 2), Artiom Łaguta 7 (1, 1, 2, 3), Daniel Bewley 10 (1, 3, 2, 1, 3), Gleb Czugunow 7+3 (2, 1, 1, 1, 2), Tai Woffinden 11+1 (3, 2, 2, 3, 1), Michał Curzytek 5+3 (1, 1, 1, 0, 2).

Rezerwa toru Marcus Birkemose 2 (2).

PROGRAM 1. KOLEJKI ŻUŻLOWEJ PGE EKSTRALIGI 2021:

niedziela, 4 kwietnia

godz. 16.30 nSport+ eWinner Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra

godz. 19.15 nSport+ Fogo Unia Leszno - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

PROGRAM 2. KOLEJKI:

piątek, 9 kwietnia

godz. 18, Eleven Sports Falubaz Zielona Góra - Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz

godz. 20.30 Eleven Sports Betard Sparta Wrocław - eWinner Apator Toruń

niedziela, 11 kwietnia

godz. 16.30, nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Motor Lublin

godz. 19.15, nSport+ Eltrox Włókniarz Częstochowa - Fogo Unia Leszno

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.