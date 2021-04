Wjazd samochodem osobowym na teren gorzowskiego cmentarza komunalnego przy ul. Żwirowej będzie możliwy jeszcze dzisiaj do godz. 21.

Od piątku, 2 kwietnia, do 7 rano we wtorek, 6 kwietnia, będzie obowiązywał zakaz wjazdu, który ma związek ze wzmożonymi odwiedzinami osób bliskich spoczywających na cmentarzu, zwiększoną liczbą ceremonii pogrzebowych oraz koniecznością zapewnienia bezkolizyjnego dojścia konduktów do miejsc pochówku.

Zakaz nie dotyczy najbliższej rodziny uczestniczącej w ceremonii pogrzebowej.