Najpierw ambitnie sulęcinianie sami chcieli załatwić sobie utrzymanie. Na wyjeździe z wyżej notowanym Mickiewiczem, który za chwilę będzie walczył w fazie play-off, wygrali pierwszego seta 26:24.

Druga partia to jakby cały pierwszoligowy sezon Olimpii w pigułce i dramatyczny wyścig o utrzymanie z Krispolem Września. Mieliśmy pięć setboli, a jednak przegraliśmy 32:34. Kolejne dwie partie już bardziej jednostronne, lecz także dla siatkarzy z Kluczborka. W tym momencie pozostało nam spoglądanie na wynik meczu we Wrześni.

A tam miejscowy Krispol prowadził już w setach 2:1. Jednak spadamy? Nie! KPS Siedlce zbiera się. Wygrywa czwartą partię 25:20 oraz tie-breaka, gdzie też gospodarze mieli niewielką przewagę, 15:13.

- Co ja mam powiedzieć, ślemy wielkie podziękowania dla drużyny z Siedlec, że jej wygrana jednocześnie jest naszym zwycięstwem - mówił szczęśliwy trener Olimpii Tomasz Kowalski. - To był dramatyczny wieczór, zmieniająca się tabela. Mamy jednak szczęśliwe zakończenie.

Olimpia i Krispol zgromadziły po 25 dużych punktów. O utrzymaniu Sulęcina w Tauron 1. Lidze zdecydowała większa liczba zwycięstw w tym sezonie. Nasi siatkarze wygrali osiem pojedynków, a rywale - siedem. Ten ostatni, jak się właśnie okazało, najważniejszy, sukces 3:1 przywieźliśmy na początku marca właśnie z Wrześni. Było już bardzo gorąco, ale teraz możemy się cieszyć, że woj. lubuskie nadal ma swojego jedynaka w prestiżowych siatkarskich rozgrywkach, na zapleczu PlusLigi.

MICKIEWICZ KLUCZBORK - OLIMPIA SULĘCIN 3:1

SETY: 24:26, 34:32, 25:18, 25:18.

OLIMPIA: Kordysz, Siwczyk, Turek, Paszkowski, Zimoń, Tomczak, Sas (libero) oraz Wójcik, Trojański, Jurant, Maluchnik, Rymarski.

WYNIKI Z 30. KOLEJKI:

Mickiewicz Kluczbork - OLIMPIA SULĘCIN 3:1, Gwardia Wrocław - Zaksa Strzelce Opolskie 3:2, Lechia Tomaszów Maz. - AZS AGH Kraków 3:0, Norwid Częstochowa - BBTS Bielsko-Biała 3:1, Krispol Września - KPS Siedlce 2:3, MCKiS Jaworzno - BAS Białystok 3:0.

1. LUK Politechnika Lublin 27 71 74:17

2. Visła Bydgoszcz 27 70 79:25

3. BBTS Bielsko-Biała 28 66 73:31

4. Norwid Częstochowa 28 54 63:47

5. Gwardia Wrocław 28 51 63:47

6. Avia Świdnik 28 48 55:49

7. KPS Siedlce 28 47 59:50

8. Mickiewicz Kluczbork 28 43 56:54

9. Lechia Tomaszów Maz. 28 35 51:61

10. AZS AGH Kraków 28 31 45:64

11. Zaksa Strzelce Opolskie 28 27 38:65

12. OLIMPIA SULĘCIN 28 25 36:65

13. Krispol Września 28 25 39:70

14. BAS Białystok 28 19 34:75

15. MCKiS Jaworzno 28 15 29:74

Po fazie zasadniczej drużyny z miejsc od 1. do 8. zagrają w fazie play-off o mistrzostwo Tauron 1. Ligi. Pierwszy lub drugi zespół w klasyfikacji końcowej, jeśli spełni wymogi licencyjne, zostanie dopuszczony do udziału w rozgrywkach PlusLigi sezonu 2021/2022. Ekipy z miejsc od 9. do 12. po sezonie zasadniczym kończą rozgrywki. Drużyny z miejsc od 13. do 15. kończą rywalizację i tracą uprawnienia do udziału w rozgrywkach Tauron 1. Ligi w sezonie 2021/2022.