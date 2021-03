Szaleństwem byłoby zakładać, że teraz wygramy z CCC trzy razy z rzędu, do meczów o złoto wciąż mamy bardzo daleką drogę. Nasze zawodniczki udowodniły przede wszystkim sobie, że są w stanie w tej serii wynieść się ponad poziom ekipy z Polkowic. Szczególnie po tak dobrej w wykonaniu rywalek grze numer dwa. To piękne.

- Przeciwniczki były o wiele silniejsze mentalnie i psychicznie. Tego musimy poszukać, być lepszymi jako zespół, jako kolektyw. Tego nam w grach w Polkowicach trochę zabrakło. Każda z nas zrobi rachunek sumienia i walczymy dalej - zapowiadała Agnieszka Kaczmarczyk.

Świetnie, że z tego rachunku wyszła aż taka dobra gra. Nieustępliwość, którą znacznie ograniczyliśmy dzisiaj ofensywę Weroniki Gajdy. Rozgrywająca CCC zdobyła zaledwie 2 pkt (0/5 z gry), miała 4 przechwyty, ale i 6 strat.

Właściwie całe spotkanie, pierwsze w tej serii w gorzowskiej hali, było bardzo wyrównane. Ciekawe jednak, że pozwoliliśmy gościom prowadzić nieco ponad 1,5 minuty. Zaledwie. Za każdym razem mieliśmy odpowiedź, odskakiwaliśmy na jeden, dwa, trzy punkty. Jakby przez cały mecz z bojowym okrzykiem na ustach: "My tego półfinału nie damy CCC pozamiatać, nie ma opcji, abyśmy przegrali do zera, w trzech meczach".

Środa, 31 marca 2021 r. Trzeci mecz półfinału play-off w EBLK: POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW - CCC POLKOWICE 91:82 FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Długą drogę przeszła od sobotniego spotkania numer jeden nasza Amerykanka Shatori Walker-Kimbrough. Od 0/11 z gry do 9/11 dzisiaj. Zdobyła 25 pkt. W ważnych momentach wspierała gospodynie trójkami. Właśnie, nasze rzuty za trzy. To był jeden z kluczy do tego zwycięstwa. Trafiliśmy 9 na 17 prób, często demolując w ten sposób defensywne plany polkowiczanek. Do tego 49 proc. skuteczności rzutów z gry, takiej celności zabrakło nam w Polkowicach. Każde ogniwo po gorzowskiej stronie wspięło się na wyżyny. Za ten wysiłek i świetną grę dostaliśmy wyjątkową nagrodę. Tym razem w czwartej kwarcie to ekipa CCC pękła pod naszym naporem, odskoczyliśmy nawet na 14 pkt (87:73), unikając nerwowej końcówki.

Mecz numer cztery tej półfinałowej serii w Gorzowie w czwartek, 1 kwietnia, o godz. 18.

POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW - CCC POLKOWICE 91:82

W półfinałowej serii do trzech zwycięstw 2-1 dla polkowiczanek.

KWARTY: 22:20, 23:25, 26:19, 20:18.

POLSKASTREFAINWESTYCJI: Walker-Kimbrough 25 (3 x 3), Christowa 14, Kaczmarczyk 13 (2), Owczarzak 11 (3), Gustafson 11 oraz Green 14, Dźwigalska 3 (1), Matkowska.

CCC: Ellenberg-Wiley 25 (3 x 3), Hampton 21 (3), Stanković 18, Gertchen 3, Gajda 2 oraz Nacickaite 10 (1), Telenga 3, Kantzy.

TERMINY I WYNIKI PÓŁFINAŁOWEJ SERII GORZOWIANEK:

sobota, 27 marca: CCC Polkowice - PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów 76:60 (1-0)

niedziela, 28 marca: CCC - PolskaStrefaInwestycji 96:72 (2-0)

środa, 31 marca: PolskaStrefaInwestycji - CCC 91:82 (2-1)

czwartek, 1 kwietnia, godz. 18: PolskaStrefaInwestycji - CCC

ewentualnie środa, 7 kwietnia: CCC - PolskaStrefaInwestycji

PARY PÓŁFINAŁOWE (do trzech zwycięstw):

VBW Arka Gdynia (1. po sezonie zasadniczym) - Basket 25 Bydgoszcz (5.) 62:48, 65:60, 90:60 (3-0)

CCC Polkowice (2.) - PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów (3.) 76:60, 96:72, 82:91 (2-1)

PARY ĆWIERĆFINAŁOWE (do trzech zwycięstw):