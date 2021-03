Bardzo długo stalowcy wyglądali otwarcia domowego toru. Nie czekali z założonymi rękami, trenowali tam, gdzie pogoda była dla żużlowców bardziej łaskawa. Ostatecznie na "Jancarzu" pojawili się we wtorek, na pięć dni przed pierwszym meczem ligowym w 2021 r. w Lesznie. Trenowali m.in. Słowak Martin Vaculik, Duńczyk Anders Thomsen, a także juniorzy Wiktor Jasiński i Kamil Nowacki.

Gorzowianie będą korzystać z lepszej pogody. W środę mają zaplanowany następny trening w domu, a w czwartek 1 kwietnia o godz. 16.30 pojadą pierwszy w tym roku sparing. Na toruńskiej Motoarenie zmierzą się z beniaminkiem PGE Ekstraligi – Apatorem.

Nowością jest towarzyskie starcie na stadionie im. Edwarda Jancarza. W piątek 2 kwietnia o godz. 15 podejmiemy jednego z faworytów ekstraklasy – Spartę Wrocław.

Jak poinformował trener młodych stalowców Piotr Paluch, nasz zespół ma nowego zawodnika. Oliwier Ralcewicz z rocznika 2005, dwa lata temu zdobył już uprawnienia w klasie 250cc i ścigał się w tej kategorii wiekowej. We wtorek w Lesznie pozytywnie przeszedł egzamin na certyfikat "Ż" na dorosłej pięćsetce.

W Kryterium Asów w Bydgoszczy pierwszy raz zwycięża Bartosz Zmarzlik

Zawody w przeszłości oficjalnie otwierające żużlowy sezon wróciły do żużlowego kalendarza po dziewięciu latach przerwy. Aż 14 razy wygrywał w nich Tomasz Gollob.

REKLAMA

Od wtorku główne trofeum ma również dwukrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Zawodnik Stali Gorzów od pierwszego startu pokazywał, że jest szybki. Przegrał jedynie w 15. wyścigu z Tobiaszem Musielakiem z Apatora Toruń.

Zmarzlik i największa niespodzianka turnieju – Rosjanin Wadim Tarasenko, zawodnik Polonii Bydgoszcz – zgromadzili po 14 pkt. W wyścigu dodatkowym o pierwsze miejsce stalowiec prowadził od startu do mety.

– To były doskonałe zawody na sam początek sezonu – powiedział Zmarzlik. – Dobrze przygotowany tor, rywale, z którymi można było się pościgać, potestować motocykle. No i pierwsze trofeum dla mojego synka Antka, który niedawno przyszedł na świat. Za to, że tyle śpi, nie daje się mnie i mojej narzeczonej we znaki.

REKLAMA

Z bardzo dobrej strony pokazał się również Szymon Woźniak, wychowanek Polonii, który właśnie rozpoczyna swój czwarty sezon w barwach Stali Gorzów. Przez jeden słabszy wyścig, w którym przyjechał na ostatnim miejscu, skończył Kryterium Asów tuż za podium.

WYNIKI 32. KRYTERIUM ASÓW 2021 W BYDGOSZCZY