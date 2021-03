Krispol w ten weekend przegrał z Norwidem w Częstochowie 1:3, a więc sulęcinianie odskoczyli rywalom z Wrześni na 1 pkt. To jednak wciąż za mało, aby być spokojnym, zacięty wyścig o utrzymanie na zapleczu PlusLigi dalej trwa. Wszystko rozstrzygnie się w ostatniej kolejce.

Było blisko, aby nasi siatkarze już teraz cieszyli się z pozostania w Tauron 1. Lidze, bo z wyżej notowanymi wrocławianami rozegrali doby mecz. W pierwszym secie przegraliśmy 22:25, ale dwie kolejne partie były nasze. Potrzebowaliśmy jeszcze jednej, aby zgarnąć 3 pkt i mieć pewne utrzymanie. Niestety nie udało się.

– Trochę za dużo emocji w decydującej części seta i niepotrzebny przestój na dobre wytrąciły nas z równowagi – przyznał trener Olimpii Tomasz Kowalski. Tie-break to już dominacja Gwardii.

Naszym asem w starciu z wrocławianami był atakujący Grzegorz Turek, który zdobył aż 27 pkt. Maciej Kordysz dołożył 13 pkt.

Ostatnie, decydujące mecze już w najbliższą środę, 31 marca, o godz. 18. Olimpia zmierzy się w Kluczborku z Mickiewiczem, którego w Sulęcinie pokonaliśmy 3:1. Krispol podejmie KPS Siedlce (w Siedlcach było 3:1 dla KPS).

OLIMPIA SULĘCIN – GWARDIA WROCŁAW 2:3

SETY: 22:25, 25:22, 25:22, 21:25, 7:15.

OLIMPIA: Kordysz, Siwczyk, Turek, Paszkowski, Zimoń, Tomczak, Sas (libero) oraz Wójcik, Trojański, Jurant, Maluchnik.

WYNIKI Z 29. KOLEJKI:

OLIMPIA SULĘCIN – Gwardia Wrocław 2:3, Visła Bydgoszcz – Mickiewicz Kluczbork 3:0, Avia Świdnik – LUK Politechnika Lublin 0:3, KPS Siedlce – MCKiS Jaworzno 3:2, Norwid Częstochowa – Krispol Września 3:1, AZS AGH Kraków – BBTS Bielsko-Biała 3:1, Lechia Tomaszów Maz. – Zaksa Strzelce Opolskie 3:1.

1. LUK Politechnika Lublin 27 71 74:17

2. Visła Bydgoszcz 27 70 79:25

3. BBTS Bielsko-Biała 27 66 72:28

4. Norwid Częstochowa 27 51 60:46

5. Gwardia Wrocław 27 49 60:45

6. Avia Świdnik 28 48 55:49

7. KPS Siedlce 27 45 56:48

8. Mickiewicz Kluczbork 27 40 53:53

9. Lechia Tomaszów Maz. 27 32 48:61

10. AZS AGH Kraków 27 31 45:61

11. Zaksa Strzelce Opolskie 27 26 36:62

12. OLIMPIA SULĘCIN 27 25 35:62

13. Krispol Września 27 24 37:67

14. BAS Białystok 27 19 34:72

15. MCKiS Jaworzno 27 12 26:74

Po fazie zasadniczej drużyny z miejsc od 1. do 8. zagrają w play-off o mistrzostwo Tauron 1. Ligi. Pierwszy lub drugi zespół w klasyfikacji końcowej, jeśli spełni wymogi licencyjne, zostanie dopuszczony do udziału w rozgrywkach PlusLigi sezonu 2021/2022. Ekipy z miejsc od 9. do 12. po sezonie zasadniczym kończą rozgrywki. Drużyny z miejsc od 13. do 15. kończą rywalizację i tracą uprawnienia do udziału w rozgrywkach Tauron 1. Ligi w sezonie 2021/2022.