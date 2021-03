W sezonie zasadniczym polkowiczanki przegrały cztery mecze, nasze koszykarki sześć. Pojedynki z CCC jednak nam się układały. Na wyjeździe gospodynie wyrwały nam zwycięstwo w ostatniej kwarcie, w Gorzowie nie miały szans. Po pierwszej połowie prowadziliśmy aż 55:23, aby ostatecznie zwyciężyć 92:73.

- Coś takiego już się nie powtórzy - zapewniał trener CCC Karol Kowalewski. - Teraz liczy się już tylko to, co przed nami. Obie drużyny doszły aż do półfinału i tu muszą udowodnić, kto jest lepszy. Polkowice nie przez przypadek były „oczko” wyżej w tabeli, mają przewagę własnego boiska, co może mieć znaczenie - dodał szkoleniowiec gorzowianek Dariusz Maciejewski.