Przed dzisiejszym spotkaniem w Gorzowie obie drużyny dzieliły 3 pkt, a łączyły je miejsca w strefie spadkowej.

Kluczowa postać Foto Higieny Gać to 25-letni Marcin Przybylski. Urodzony we Wrocławiu, były piłkarz Śląska, w tym sezonie zdobył aż 19 goli. Razem z Adamem Żakiem (Polonia Bytom) przewodził w klasyfikacji najlepszych snajperów w trzeciej grupie. Z Wartą jednak nie zagrał, bo pauzował za żółte kartki, co poważnie osłabiło siłę ofensywną gości. Wypadało to wykorzystać.