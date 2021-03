Koszt parkowania przez pierwsze 15 minut ma wzrosnąć z 50 groszy do złotówki, a pierwsza godzina ma kosztować 4 zł (dotychczas 2,5 zł). - To byłaby pierwsza podwyżka od 2003 roku, od tego czasu wiele się w naszym życiu zmieniło, a inflacja na pewno była większa - mówił Włodzimierz Rój, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zarządza Strefą Płatnego Parkowania. W centrum Gorzowa mamy się przesiąść do komunikacji miejskiej lub na rowery.