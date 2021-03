Gorzowianie na razie nie mogą korzystać ze swojego toru. Domowego toru Stali najpierw nie pozwoliła otworzyć mroźna zima, a ostatnio przez prace budowlane (rozbiórka dolnej trybuny), straciliśmy na niego licencję, czyli możliwość organizowania treningów oraz zawodów. Szczęście w nieszczęściu, że pierwszy mecz ligowy jedziemy na wyjeździe, choć jakiś sparing u siebie też by się przydał, a przed Lesznem będzie o to bardzo trudno.

W poniedziałek Zmarzlik i Woźniak mają się ścigać w Kryterium Asów w Bydgoszczy (godz. 18, transmisja w TVP Sport). Dla Woźniaka to szczególna impreza, bo przecież rozgrywana na stadionie, na którym się wychował i w jego rodzinnym mieście.

- Już jako bardzo młody chłopak czekałem na te zawody, które były zazwyczaj taką tradycyjną inauguracją sezonu, co najmniej jak dziecko na Boże Narodzenie. Zawsze traktowałem to jako pierwszy dzień wiosny - opowiadał Woźniak. - Najpierw oglądałem Kryterium Asów na trybunach, później łapałem się jako junior Polonii Bydgoszcz na rezerwowego. Raz udało mi się wystąpić jako pełnoprawny uczestnik tych zawodów. Wracam razem z tym turniejem, każdy start na tym torze jest miłym akcentem zarówno dla mnie, jak i dla miejscowych kibiców. Jest to początek sezonu i każdy start jest na wagę złota. Im więcej odjechanych okrążeń przed inauguracją ligi, tym lepiej.

W tym tygodniu gorzowska drużyna, do której dołączył już Słowak Martin Vaculik, korzystała z gościnności klubu z Ostrowa Wlkp. - Trafiliśmy na dobrą pogodę, zawodnicy pojawiali się na torze w różnych konfiguracjach, również były już jazdy spod taśmy - powiedział Stanisław Chomski, trener Stali.

We wtorek, 30 marca gorzowianie mają zaplanowany pierwszy sparing. Na Motoarenie w Toruniu będą chcieli się pościgać z beniaminkiem PGE Ekstraligi. Apator dziś pokonał pierwszoligową Polonię na bydgoskim torze 49:41.

PROGRAM 1. KOLEJKI ŻUŻLOWEJ PGE EKSTRALIGI 2021:

sobota, 3 kwietnia

godz. 18, Eleven Sports Motor Lublin - Eltrox Włókniarz Częstochowa

godz. 20.30 Eleven Sports Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław

niedziela, 4 kwietnia

godz. 16.30 nSport+ eWinner Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra

godz. 19.15 nSport+ Fogo Unia Leszno - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

PROGRAM 2. KOLEJKI:

piątek, 9 kwietnia

godz. 18, Eleven Sports Falubaz Zielona Góra - Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz

godz. 20.30 Eleven Sports Betard Sparta Wrocław - eWinner Apator Toruń

niedziela, 11 kwietnia

godz. 16.30, nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Motor Lublin

godz. 19.15, nSport+ Eltrox Włókniarz Częstochowa - Fogo Unia Leszno

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.