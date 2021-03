W porównaniu z sezonem 2020, gdy pierwszy raz polski żużel starał się przebrnąć przez sezon w trakcie pandemii koronawirusa i udało to się zupełnie nieźle, bo rozgrywki PGE Ekstraligi dotarły aż do wielkiego finału, zmienił się status „gościa”.

- W nowym sezonie nadal możemy kontraktować zawodników z niższych lig, ale „gość” znajdzie się w składzie w razie potrzeby jedynie wtedy, gdy jeden z pięciu zawodników, z najwyższymi średnimi w zespole, będzie zakażony koronawirusem - mówił Krzysztof Orzeł, kierownik Stali Gorzów. - Nie powtórzy się więc ubiegłoroczna sprawa, gdy w trakcie rozgrywek wsparł nas „gość” Jack Holder i pomógł gorzowskiej drużynie awansować do finału, zdobyć srebrny medal. W 2020 roku jeden „gość” mógł w każdej chwili znaleźć się w zespole, z drugiego można było skorzystać, gdy ktoś miał koronawirusa.

Jeśli koronawirus dopadnie któregoś z trzech najlepszych żużlowców w drużynie, nie trzeba wprowadzać za niego „gościa”, a będzie można skorzystać z zastępstwa zawodnika.

Na razie „gościem” w Stali może być ponownie Duńczyk Nicolai Klindt, który w poprzednim sezonie raz pojechał w tej roli w żółto-niebieskich barwach i spisał się bardzo dobrze. W meczu ze Spartą Wrocław zdobył 11 pkt w sześciu startach.

- Zobaczymy, jak ten sezon będzie się rozwijał ,i w razie czego zareagujemy, gdy zdarzy się taka potrzeba, rozważymy dodatkowe opcje - powiedział trener Stali Stanisław Chomski. - Najpierw wyjedźmy na tor, zacznijmy się ścigać. Koronawirus niech najlepiej mija nas z daleka.

Od pierwszej kolejki sezonu 2021 istnieje możliwość odwołania meczu, gdy zostanie stwierdzony pozytywny wynik testu na obecność koronowirusa:

u co najmniej dwóch zawodników spośród pięciu z najwyższymi średnimi indywidualnymi;

u co najmniej dwóch krajowych zawodników młodzieżowych z najwyższymi średnimi indywidualnymi w składzie aktualnej kadry klubu, a w przypadku braku średniej, u zawodnika lub zawodników według zasady, że klub posiadać będzie w kadrze mniej niż dwóch krajowych zawodników młodzieżowych zdolnych do uczestnictwa w zawodach.

Niezdolność do jazdy zawodnika młodzieżowego spowodowana innymi przyczynami niż zachorowanie na COVID-19 nie będzie stanowiła podstawy do odwołania meczu lub meczów danej drużyny.

Zgodnie z Regulaminem Sanitarnym Polskiego Związku Motorowego jeśli któraś z drużyn chce zorganizować sparing, musi posiadać testy na koronawirusa, przeprowadzone na 48 godzin przed zawodami. Przed pierwszą rundą rozgrywek PGE Ekstraligi każdy klub jest zobowiązany wykonać testy wszystkim osobom uczestniczącym w meczu i uprawnionym do przebywania w strefach stadionu, w których jest to wymagane regulaminowo. Tu test też musi zostać wykonany na 48 godzin przed meczem.

Pierwszy ma się kontrolnie ścigać beniaminek z Torunia. Zrobił więc testy i okazało się, że pozytywne wyniki wyszły braciom Holderom, juniorowi Kamilowi Marcińcowi oraz jednemu z mechaników. Wszyscy muszą poddać się izolacji, a to oznacza, że wszyscy zostali wykluczeni z udziału w treningach do czasu uzyskania statusu ozdrowieńca - do 2 kwietnia.

PROGRAM 1. KOLEJKI ŻUŻLOWEJ PGE EKSTRALIGI 2021:

sobota, 3 kwietnia

godz. 18, Eleven Sports Motor Lublin - Eltrox Włókniarz Częstochowa

godz. 20.30 Eleven Sports Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław

niedziela, 4 kwietnia

godz. 16.30 nSport+ eWinner Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra

godz. 19.15 nSport+ Fogo Unia Leszno - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

PROGRAM 2. KOLEJKI:

piątek, 9 kwietnia

godz. 18, Eleven Sports Falubaz Zielona Góra - Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz

godz. 20.30 Eleven Sports Betard Sparta Wrocław - eWinner Apator Toruń

niedziela, 11 kwietnia

godz. 16.30, nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Motor Lublin

godz. 19.15, nSport+ Eltrox Włókniarz Częstochowa - Fogo Unia Leszno

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.