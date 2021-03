Zgodnie z przewidywaniami najlepsze trzy zespoły Energa Basket Ligi Kobiet po sezonie zasadniczym perfekcyjnie wywiązały się z roli zdecydowanych faworytek w ćwierćfinale play-off, kończąc swoje serie najszybciej jak się da, zwycięstwami 3-0.

Nasza seria na ostatnie starcie przeniosła się do Poznania i pierwsze punkty rzuciła dziś podkoszowa rywalek Gmrice Davis. Gospodynie ostatni raz wygrywały w 6. minucie - 13:11.

W drugiej kwarcie gorzowianki odskoczyły już na 13 pkt (39:26), ale ostatecznie to był najlepszy czas poznanianek w tym spotkaniu, które drugie 10 minut wygrały 24:22, redukując straty przed dłuższą przerwą do pięciu „oczek”.

Sensacji tu jednak być nie mogło, bo znacznie częściej było widać przewagi drużyny z Gorzowa. Nikt tu nie forsował jakiegoś wielkiego tempa, jakby zakładając, że w tej serii już nic się nie wydarzy, za to oglądaliśmy sporo akcji, gdzie obie strony bawiły się koszykówką. Wpadło 17 trójek, nasze koszykarki skończyły ten pojedynek z 52-procentową skutecznością. Co ciekawe, w całej serii z Poznaniem trafialiśmy więcej niż co drugi rzut z gry.

W pierwszej rundzie play-off mamy więc jeszcze jedną zagadkę: Lublin czy Bydgoszcz? Piąty, decydujący mecz tej serii odbędzie się w najbliższą środę, 24 marca.

ENEA AZS POZNAŃ - POLSKA STREFA INWESTYCJI ENEA GORZÓW 65:80

W ćwierćfinałowej serii do trzech zwycięstw 3-0 dla gorzowianek, które awansowały do półfinału.

KWARTY: 19:26, 24:22, 12:22, 10:10.

AZS P.: Brown 19 (5x3), Popović 13 (2), Davis 8, Banaszak 7 (1), Adamowicz 6 (1) oraz Parzeńska 5 (1), Bogicević 4, Nowicka 3 (1), Marciniak, Piasecka,

POLSKA STREFA INWESTYCJI: Walker-Kimbrough 21 (3x3), Gustafson 20 (1), Christowa 19 (2), Owczarzak 6, Kaczmarczyk 2 oraz Green 12, Matkowska, Dźwigalska, W. Kuczyńska.

PARY ĆWIERĆFINAŁOWE (do trzech zwycięstw):

VBW Arka Gdynia (nr 1 po sezonie zasadniczym) – Zagłębie Sosnowiec (8) 112:82, 92:58, 100:60 (3-0)

CCC Polkowice (2) – Politechnika Gdańska (7) 86:72, 89:71, 70:60 (3-0)

Polska Strefa Inwestycji Enea Gorzów (3) - Enea AZS Poznań (6) 95:77, 92:71, 80:65 (3-0)

Pszczółka AZS UMCS Lublin (4) – Basket 25 Bydgoszcz (5) 73:76, 62:59, 62:72, 71:74 (2-2)

GTK Gdynia ze złotem w kategorii U19, gorzowianki na drugim miejscu

W finale gdynianki pokonały zespół z Gorzowa 73:66. Magdalena Szymkiewicz, wybrana MVP mistrzostw Polski U19, rzuciła dla GTK 27 pkt, miała 6 zbiórek i 7 asyst. Double-double zanotowała Kamila Borkowska (13 pkt i 15 zbiórek). Po 17 pkt dla gorzowianek rzuciły Aleksandra Kuczyńska i Joanna Kobylińska.

KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ: