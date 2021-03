Żużlowa PGE Ekstraliga ogłosiła dzisiaj godziny rozpoczęcia dwóch pierwszych kolejek sezonu 2021, które na pewno odbędą się przy pustych trybunach.

Otwarcie rozgrywek będzie miało miejsce w święta wielkanocne - sobotę, 3 kwietnia i niedzielę, 4 kwietnia. Stal Gorzów na początek ruszy do dominatorów z Leszna, którzy wygrali ekstraklasę już cztery razy z rzędu. To będzie rewanż za wielki finał 2020. Stalowcy pokonali w nim u siebie Unię 46:44, aby wysoko przegrać w rewanżu w Lesznie 30:59.

Na swoim stadionie zespół Stali ma rozpocząć ligę w niedzielę, 11 kwietnia. Nasz mecz z Motorem Lublin został wyznaczony na godz. 16.30.

PROGRAM 1. KOLEJKI ŻUŻLOWEJ PGE EKSTRALIGI 2021:

REKLAMA

sobota, 3 kwietnia

godz. 18, Eleven Sports Motor Lublin - Eltrox Włókniarz Częstochowa

godz. 20.30 Eleven Sports Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław

REKLAMA

niedziela, 4 kwietnia

godz. 16.30 nSport+ eWinner Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra

godz. 19.15 nSport+ Fogo Unia Leszno - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

PROGRAM 2. KOLEJKI:

piątek, 9 kwietnia

godz. 18, Eleven Sports Falubaz Zielona Góra - Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz

godz. 20.30 Eleven Sports Betard Sparta Wrocław - eWinner Apator Toruń

niedziela, 11 kwietnia

godz. 16.30, nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Motor Lublin

godz. 19.15, nSport+ Eltrox Włókniarz Częstochowa - Fogo Unia Leszno

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.

Odwołana kwietniowa runda Grand Prix

Aż 11 terminów zarezerwowali sobie organizatorzy żużlowego cyklu Grand Prix na 2021 rok, ale dwukrotny mistrz świata z rzędu, Bartosz Zmarzlik ze Stali Gorzów, na razie nie wie, kiedy tak naprawdę rozpoczną się te zmagania. Znów karty rozdaje pandemia koronawirusa.

Właśnie został skasowany turniej, który 24 kwietnia miał się odbyć w Terenzano we Włoszech. - Oczywiście, że jesteśmy rozczarowani, ale przy obecnych obostrzeniach, związanych z koronawirusem, nie ma szans na powrót cyklu Grand Prix do Włoch. To jest w tej chwili najlepsza decyzja dla zawodników i kibiców - powiedział Paul Bellamy z BSI.

Pojedziemy 22 maja w niemieckim Teterowie? Niestety bardzo wątpliwe, bo te zmagania mają wyłącznie sens, jeśli kibice choć w części wrócą na trybuny. Trudno w tej chwili powiedzieć, kiedy wyścig o mistrza świata 2021 się zacznie i ile ostatecznie zobaczymy turniejów. Zmagania na Stadionie Narodowym w Warszawie wcześniej zostały przełożone na sierpień. Tam jednak mamy cały czas szpital tymczasowy, który szybko nie zniknie.

Wiemy, że cały czas brany jest pod uwagę kolejny powrót GP do Gorzowa. Nie znamy organizatora zawodów, które ewentualnie miałyby się odbyć 19 czerwca. Jest także możliwość - jak w ubiegłym roku - przesuwania turniejów na późniejsze terminy.

AKTUALNE TERMINY CYKLU GRAND PRIX 2021: