Na kąpielisku w Karninie powstały: nowy pomost, duży plac zabaw, osobny budynek z toaletami i łazienkami, a także wiaty grillowe. Są także ścieżki i ławeczki do poruszania się oraz odpoczynku w tym naprawdę nowoczesnym i przyjaznym kompleksie.

- Tym razem zachęcamy do złożenia ofert firmy, które kompleksowo zarządzałaby tym miejscem nie tylko w najbliższe, letnie miesiące, a przez dłuższy czas. Wydaje się, że taka umowa daje większą stabilizację i możliwość dokładniejszego zaplanowania całego przedsięwzięcia - mówił Paweł Tymszan, wójt gminy Deszczno.

Oferty można składać do końca marca, a nowy dzierżawca kąpieliska miałby przejąć to miejsce już w maju i zarządzać nim przez kolejne trzy lata. Za miesiące od maja do września miałby płacić 1500 zł plus VAT, a w pozostałych miesiącach - 300 zł plus VAT.

Poniedziałek, 22 marca 2021 r. Plaża w podgorzowskim Karninie FOT. IRENEUSZ KLIMCZAK / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Gmina zakłada, że dzierżawca zgodzi się na kilka obowiązków. Wyposaży kąpielisko w bojki, deskę medyczną i siatki na boiskach sportowych. Regularnie będzie przeprowadzał badania wody, w której kąpią się plażowicze. Zadba o stoiska gastronomiczne, dodatkowe atrakcje dla dzieci czy organizację turniejów sportowych i konkursów dla najmłodszych. Zatrudni także wykwalifikowanych ratowników.

REKLAMA

Tak jak w ubiegłym roku mieszkańcy gminy Deszczno mieliby nadal korzystać z kąpieliska w Karninie bezpłatnie, a pozostali byliby wpuszczani w godz. 8-22 na podstawie biletów. Ustalona jest ich górna granica: 5 zł normalny i 3 zł ulgowy.