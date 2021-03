Szans na utrzymanie w Tauron 1. Lidze nie mają już BAS Białystok i MCKiS Jaworzno. Kto trzeci będzie po sezonie 2020/21 bardzo rozczarowany? Nerwy gwarantowane do ostatniej piłki fazy zasadniczej, bo właśnie Olimpia Sulęcin i Krispol Września zrównały się dużymi punktami. Drużyna z woj. lubuskiego jest wciąż na ostatniej, bezpiecznej pozycji, dzięki temu, że wygrała więcej meczów.

31 marca wieczorem będziemy wiedzieć już wszystko. Do tego czasu Olimpia podejmie Gwardię Wrocław (27 marca) i na koniec zmierzy się z Mickiewiczem w Kluczborku. Krispol pojedzie do Norwida Częstochowa oraz zagra u siebie z KPS-em Siedlce. Jak widać, obie ekipy mają podobnych, wyżej notowanych rywali. Jeden jedyny duży punkt wyrwany w dwóch ostatnich kolejkach może przesądzić o wszystkim. Oby tym wygranym była Olimpia.

W meczu w Tomaszowie Mazowieckim wyrównaną walkę nasi siatkarze toczyli do połowy pierwszego i drugiego seta. Ostatecznie w żadnej z trzech partii nie dotarliśmy do granicy 20 pkt. Spodziewaliśmy się czegoś więcej.

Dla gości Maciej Kordysz zdobył 11 pkt, Grzegorz Turek - 10, a Łukasz Zimoń - 8.

LECHIA TOMASZÓW MAZOWIECKI - OLIMPIA SULĘCIN 3:0

SETY: 25:17, 25:19, 25:18.

OLIMPIA: Maluchnik, Kordysz, Siwczyk, Turek, Paszkowski, Zimoń, Sas (libero) oraz Jurant, Tomczak, Wójcik, Trojański.

WYNIKI Z 28. KOLEJKI:

Lechia Tomaszów Maz. - OLIMPIA SULĘCIN 3:0, Mickiewicz Kluczbork - Gwardia Wrocław 1:3, BBTS Bielsko-Biała - Zaksa Strzelce Opolskie 3:0, Krispol Września - AZS AGH Kraków 3:1, MCKiS Jaworzno - Norwid Częstochowa 1:3, LUK Politechnika Lublin - BAS Białystok 3:0, Visła Bydgoszcz - Avia Świdnik 3:0.

1. LUK Politechnika Lublin 26 68 71:17

2. Visła Bydgoszcz 26 67 76:25

3. BBTS Bielsko-Biała 26 66 71:25

4. Norwid Częstochowa 26 48 57:45

5. Avia Świdnik 27 48 55:46

6. Gwardia Wrocław 26 47 57:43

7. KPS Siedlce 26 43 53:46

8. Mickiewicz Kluczbork 26 40 53:50

9. Lechia Tomaszów Maz. 26 29 45:60

10. AZS AGH Kraków 26 28 42:60

11. Zaksa Strzelce Opolskie 26 26 35:59

12. OLIMPIA SULĘCIN 26 24 33:59

13. Krispol Września 26 24 36:64

14. BAS Białystok 27 19 34:72

15. MCKiS Jaworzno 26 11 24:71

Po fazie zasadniczej drużyny z miejsc od 1. do 8. zagrają w play-offach o mistrzostwo Tauron 1. Ligi. Pierwszy lub drugi zespół w klasyfikacji końcowej, jeśli spełni wymogi licencyjne, zostanie dopuszczony do udziału w rozgrywkach PlusLigi sezonu 2021/2022. Ekipy z miejsc od 9. do 12. po sezonie zasadniczym kończą rozgrywki. Drużyny z miejsc od 13. do 15. kończą rywalizację i tracą uprawnienia do udziału w rozgrywkach Tauron 1. Ligi w sezonie 2021/2022.