W I lidze w obecnym kształcie takimi widowiskami jak to sobotnie jesteśmy raczeni raz na kilka kolejek. Nie mamy możliwości organizacyjnych na PGNiG Superligę, dlatego zapaliliśmy się na pomysł o utworzeniu nowego zaplecza elity – jednej grupy o nazwie Liga Centralna. Tam zagrają najlepsi z tych, którzy nie łapią się do ekstraklasy. Po awansie, który bardzo się zbliża, męską piłkę ręczną na fajnym poziomie powinniśmy oglądać co tydzień.

Początkowo ostrowianie prowadzili w sobotnim spotkaniu 6:4, dalej to my przejęliśmy kontrolę nad stojącym na naprawdę niezłym poziomie pojedynkiem. Mecz rozpoczął się jednak na nowo, gdy w 44. minucie najlepszy strzelec Ostrovii i całej grupy B Patryk Marciniak (dziś siedem goli) rzucił bramkę z karnego na 22:22.

W tych najważniejszych meczach Stal Gorzów stawia na najbardziej doświadczonych ludzi. Walczy ośmiu zawodników w polu, dwóch doskonałych bramkarzy i dajemy radę. W ostatnim kwadransie oni wszyscy jakby się umówili, że jeden po drugim pokażą, co mają najlepszego, dołożą swoje cegiełki do sukcesu drużyny.

Murował bramkę Krzysztof Nowicki, ale wszedł też jeszcze między słupki Cezary Marciniak i w końcówce obronił rzut kary oraz dobitkę. W ataku szalał Bartosz Starzyński (na poniższym zdjęciu z nr. 55), który w ostatnich sezonach ma to do siebie, że w najważniejszych grach wznosi się na poziom MVP. Nie był jednak sam. Wszystko zaczynało się od porządnej defensywy. Swoje dokładali skrzydłowi Mateusz Stupiński i Aleksander Kryszeń. Cierpliwi byliśmy na rozegraniu, gdzie parę razy udało się idealnie dograć piłkę do kołowego Dawida Pietrzkiewicza. To była perfekcyjna Stal. Świetny występ, koncertowe 15 minut na koniec, gdzie topowy przeciwnik był zwyczajnie bezradny.

Sobota, 20 marca 2021 r. Pierwsza liga piłkarzy ręcznych: TL Ubezpieczenia Stal Gorzów - Ostrovia Ostrów Wlkp. 32:25 (16:15) FOT. IRENEUSZ KLIMCZAK / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

– Z tak grającą Stalą w domu osiągnąć dobry wynik jest naprawdę trudno. Nam to się nie udało, w decydującym momencie stanęliśmy zupełnie – mówił trener Ostrovii Maciej Nowakowski.

REKLAMA

– Dla mnie bomba, zrobiliśmy coś niesamowitego – stwierdził Oskar Serpina, trener gorzowian. – Liczyłem na zwycięstwo, ale pokonaliśmy naprawdę silnego i niewygodnego przeciwnika aż siedmioma golami. Odrobiliśmy straty z wyjazdu, gdzie polegliśmy 26:32. To był zdecydowanie nasz najlepszy mecz w tym sezonie, a myślę, że też znalazłby się w pierwszej piątce tych najfajniejszych występów Gorzowa od momentu, gdy Stal jest w I lidze.

W sobotę 27 marca gorzowianie zagrają na wyjeździe z zespołem UKS Kąty Wrocławskie. Tak, to jest ten rywal, o którym wspomnieliśmy już na samym początku tej opowieści o sobotnim występie stalowców, bo UKS też miał w sobotę swój wielki dzień. W derbowym meczu pokonał Śląsk we Wrocławiu 28:23. W Kątach na pewno nie będzie łatwo, jednak właśnie w takich meczach robi się milowe kroki do realizacji swojego celu.

TL UBEZPIECZENIA STAL GORZÓW – OSTROVIA OSTRÓW WLKP. 32:25 (16:15)

REKLAMA

STAL: Marciniak, Nowicki – Starzyński 9, Stupiński 8, Kryszeń 5, Pietrzkiewicz 5, Kłak 2, Bronowski 2, Gintowt 1, Droździk.

WYNIKI 15. KOLEJKI

TL UBEZPIECZENIA STAL GORZÓW – Ostrovia Ostrów Wlkp. 32:25, Grunwald Poznań – AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 27:24, Śląsk Wrocław – UKS Kąty Wrocławskie 23:28, Szczypiorniak Gorzyce Wielkie – Real Astromal Leszno 20:22, Siódemka Miedź Legnica – Bór Oborniki Śląskie 41:33.

1. Siódemka Miedź Legnica 16 39 513:390

2. TL UBEZPIECZENIA STAL GORZÓW 14 33 445:369

3. Śląsk Wrocław 14 30 400:347

4. Ostrovia Ostrów Wlkp. 14 30 381:346

5. Grunwald Poznań 13 25 330:304

6. UKS Kąty Wrocławskie 14 20 321:322

7. Bór Oborniki Śląskie 13 17 346:381

8. Szczypiorniak Gorzyce Wielkie 15 11 379:439

9. AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 15 10 391:457

10. Olimp Grodków 15 10 363:447

11. Real Astromal Leszno 13 9 271:338

Pierwszy zespół uzyska prawo gry w turnieju mistrzów I ligi i jeśli spełni kryteria licencyjne, walki o PGNIG Superligę. Trzy czołowe drużyny awansują do nowej Ligi Centralnej. Pozostałe w sezonie 2021/22 utworzą I ligę, która stanie się trzecim poziomem rozgrywkowym.