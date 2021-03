Znajdujemy interesujący nas towar, zamawiamy i płacimy, ale zamówienie ostatecznie do nas nie trafia, a oszust zwyczajnie znika. To standardowy scenariusz kradzieży w sieci.

Oszuści stają się jednak coraz bardziej kreatywni. Słyszymy o wielu poszkodowanych, którzy nabrali się na link do płatności, łudząco podobny do prawdziwego. Zamiast korzyści były jednak same straty. Instalowany jest w ten sposób na naszym komputerze lub smartfonie program szpiegujący, przez który np. tracimy oszczędności z konta bankowego. Złodzieje polują też na nasze dane osobowe, aby w naszym imieniu zaciągnąć kredyt czy wypożyczyć samochód.