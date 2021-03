– W obliczu zmian, jakich dokonujemy przy okazji inwestycji, musimy z jeszcze większą starannością dbać o zieleń w mieście, pielęgnować ją i wpłynąć na powiększenie jej areału – mówiła Małgorzata Domagała, wiceprezydent Gorzowa. – Dodatkowo trwająca od ponad roku pandemia pokazuje, jak ważna jest zieleń w trudnej sytuacji, ponieważ stanowi bezpieczną przestrzeń do wypoczynku. To szczególnie ważne dla mieszkańców miast.

Mamy dziewięć parków, liczne skwery, zieleńce, a w granicach administracyjnych miasta jest rezerwat przyrody i lasy. Zaczęły się również działania, które pozwolą Gorzowowi pozostać zielonym miastem na zawsze. Są one zaplanowane na cały rok.

– Wynika to również z przygotowywanego właśnie strategicznego dokumentu o rozwoju Gorzowa w najbliższym dziesięcioleciu. Nie zmieniamy tego, a wręcz chcemy, by było jeszcze lepiej, i mamy ma to plan – stwierdził wiceprezydent Jacek Szymankiewicz.

Zbliżający się pierwszy dzień wiosny wiceprezydenci Agnieszka Surmacz, Małgorzata Domagała i Jacek Szymankiewicz oraz przewodniczący gorzowskiej rady miasta Jan Kaczanowski, działający w imieniu prezydenta Jacka Wójcickiego, przywitali sadzeniem drzew – 10 klonów polnych. Każdemu z nich nadano symboliczne imię.

Dziesięć dorodnych sadzonek klonów polnych pojawiło się w parku Górczyńskim, w okolicach fontanny Fot. Bartłomiej Nowosielski / Urząd Miasta Gorzowa

Swoje drzewa posadził również dyrektor generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Roman Sondej oraz dyrektor biura wojewody Karol Zieleński. Jedno drzewo otrzymało nazwę zaproponowaną przez wicemarszałka województwa lubuskiego Łukasza Poryckiego, który w ostatniej chwili odwołał swój udział w wydarzeniu.

– Do ekodziałań będziemy mieszkańców zapraszać przez cały rok. Zaczęliśmy od ogłoszenia dwóch konkursów: na minizielone granty oraz na ogród społeczny – wyliczała Marta Liberkowska z wydziału promocji i informacji urzędu miasta. – Pierwszy w Gorzowie ogród społeczny, w którego realizacji samorząd będzie wspierał mieszkańców. Prezydent powołał też zespół urzędników, którzy kompleksowo mają się zająć się przyszłością zieleni w mieście. Następną okazją do ekodziałań będzie przesunięty z powodu pandemii miejski pierwszy dzień wiosny. Wówczas wspólnie z nadleśnictwem Kłodawa i Gorzowskim Rynkiem Hurtowym rozdamy mieszkańcom drzewka do posadzenia w przydomowych ogródkach, na działkach i na skwerach.

Ponadto przez cały rok w Gorzowie zostanie posadzonych ponad pół tysiąca drzew w ramach nasadzeń kompensacyjnych. Powstaną łąki kwietne w sześciu lokalizacjach na powierzchni ponad 4550 m kw. Wydział ochrony środowiska przygotował na ten rok 10 konkursów i zielonych projektów skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych.

REKLAMA

CZYTAJ TEŻ: Przebudowaną Myśliborską mamy jeździć pod koniec maja