Przepis na "Kurczaka" jest prosty: trochę znanych gwiazd, dużo jedzenia i innych atrakcji. I jeszcze bezpłatny dowóz osób z pobliskiego Gorzowa, a sukces murowany.

Święto Pieczonego Kurczaka w Maszewie koło Deszczna wystartowało w 2007 r. Faktycznie z wiejskiego festynu stało się szybko podmiejskim hitem. Nie bez kozery żartobliwie mówi się, że prezydent Jacek Wójcicki (twórca "Kurczaka" i wcześniej wójt gminy) wjechał do gorzowskiego ratusza na kurczaku.

Koncerty gromadziły nawet po 30 tys. ludzi. Grali i śpiewali m.in. Maryla Rodowicz, Kora, Bajm, Elektryczne Gitary, Kombi... Ale głównym bohaterem był i jest... kurczak. I drób pod wszelkimi postaciami. Dziś tradycją są już Amatorskie Mistrzostwa Pogranicza w Grillowaniu Drobiu, ale te okolice słynęły od dziesięcioleci z hodowli drobiu. Stąd kaczki i gęsi wędrowały kiedyś na stoły berlińczyków, a również w dzisiejszych czasach gmina stała fermami drobiu.

31 sierpnia 2019 r. jako ostatni wystąpili na scenie w Maszewie m.in. Andrzej Piaseczny i Kamil Bednarek. To była naprawdę gorąca impreza, również dzięki pogodzie. Nawet w nocy termometry wskazywały 20 stopni Celsjusza.

13. Święto Pieczonego Kurczaka w Deszcznie w 2019 roku Fot. Archiwum Urzędu Gminy Deszczno

- Wszyscy widzą, co się wokół nas dzieje, świat się zmienia, to jest czas trudny - mówił Paweł Tymszan, wójt gminy Deszczno, gdy ogłaszał, że "Kurczaka" w 2020 r. nie będzie. Pieniądze zarezerwowane na świętowanie zostały przeznaczone na walkę z koronawirusem. Część z nich trafiła do gorzowskiego szpitala, co chwilę widzieliśmy relacje z akcji szycia maseczek ochronnych, wspierania potrzebujących.

REKLAMA

- Poświętować jeszcze zdążymy, gdy nasze małe ojczyzny zaczną wracać do normalności. Teraz są inne potrzeby i priorytety - słyszeliśmy także z tej gminy.

Nie jest żadną sensacją, że "kurczakowe" pole pozostanie puste również w tym roku, w Deszcznie zakładają, że 14. Święto Pieczonego Kurczaka powróci w 2022 r. Pieniądze, które wcześniej były rezerwowane na imprezę, tym razem zostały przesunięte na inwestycje.