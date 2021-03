Dwukrotny mistrz świata i kapitan Stali Gorzów Bartosz Zmarzlik otworzył sezon próbnymi jazdami na torze w Ostrowie Wielkopolskim. Zdążył już swoim kibicom przedstawić plan imprez na marzec. Teraz jednak większość z nich będzie musiał z kalendarza wykreślić.

- Pogoda ciągle żużlowcom w Gorzowie nie sprzyja i naszego toru na razie nie można przygotować choćby do bezpiecznych treningów - opowiadał prezes Stali Marek Grzyb. - Słyszymy, że podobne problemy mają w innych ośrodkach, także we Wrocławiu. Sparta poinformowała, że odwołuje sparing, który mieliśmy jechać na ich stadionie w najbliższą sobotę, 20 marca. My jesteśmy zmuszeni postąpić tak samo, również zawodnicy nie pościgają się dzień później na „Jancarzu”. Nie ma też szans, abyśmy 23 marca pojechali u nas z Apatorem Toruń. Aktualny pozostaje jedynie mecz towarzyski na Motoarenie w Toruniu, na który umówiliśmy się z beniaminkiem 30 marca. Robimy wszystko, aby do tego sparingu już na pewno doszło.