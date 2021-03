Pandemia koronawirusa wymusiła wielkie zmiany także w europejskich rozgrywkach koszykarskich. W fazie grupowej EuroCup, drugiego co do ważności pucharu, gorzowianki nie rozegrały żadnego meczu w swojej hali, na pojedynek lub pojedynki w fazie pucharowej poleciały do Rumunii.

ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe gości w swojej „bańce” aż siedem drużyn. Tu rywalizacja, która wyłoni dwie ekipy z awansem do Final Four EuroCup (9-11 kwietnia), będzie trwała najdłużej - od 16 do 19 marca. W 1/8 Rumunki zmierzą się z hiszpańskim Lointek Gernika Bizkaia. To są potencjalne rywalki gorzowianek w 1/4.