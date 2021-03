Przedsmak tego, jak za chwilę będziemy jeździć ul. Myśliborską, mamy już na zbudowanym wcześniej 600-metrowym odcinku od ronda Myśliborskiego do Europejskiego. Teraz trwają mocno zaawansowane prace związane z pozostałym fragmentem o długości ok. 2 km, aż do węzła S3.

Inwestycję za ok. 18 mln zł realizuje firma Budomex SA. Jeżdżąc w okolicach Myśliborskiej, jeszcze z dość poważnymi ograniczeniami, widzimy, że droga wojewódzka jest rozbudowywana do drogi dwujezdniowej o czterech pasach ruchu (po dwa pasy ruchu w każdym kierunku). Pojawiły się dwa ronda, a także oświetlona ścieżka pieszo-rowerowa, z której już korzystają mieszkańcy.