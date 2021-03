W najbliższą niedzielę piłkarze Stilonu Gorzów mieli zagrać na swoim boisku ze Spójnią Ośno Lubuskie, a tydzień później pojechać na mecz z Polonią w Słubicach. Dwie kolejki lubuskiej czwartej ligi, w których powinny znaleźć się te dwa spotkania, na razie zniknęły z terminarza. W tej chwili aktywna jest przedświąteczna seria, zaplanowana na 3 kwietnia. Czy ona już dojdzie do skutku?

„Zgodnie z ogłoszonymi obostrzeniami dla naszego województwa czasowo zawieszamy rozgrywki czwartej ligi oraz niższych klas rozgrywkowych seniorskich. Jednocześnie informujemy, że rozgrywki seniorskie zostaną wznowione zgodnie z terminarzem niezwłocznie po zniesieniu obostrzeń. W oparciu o rozporządzenie rozgrywki młodzieżowe i dziecięce odbywają się zgodnie z terminarzem” - poinformował Lubuski Związek Piłki Nożnej.

Zawieszona jest również rywalizacja od czwartej ligi w dół w województwach pomorskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim, choć ten ostatni region zaraz chce wznowić rywalizację. Czy za nim pójdą inni?

„Według komunikatu Ministerstwa Zdrowia w naszym województwie dodatkowe obostrzenia miały być przedłużone do 20 marca, niestety w treści rozporządzenia została wpisana data 28 marca. Spodziewamy się, że dodatkowe obostrzenia w rzeczywistości mogą potrwać jeszcze dłużej. Taka decyzja może utrudnić start rundy wiosennej w rozgrywkach seniorskich prowadzonych przez WMZPN. W związku z powyższym WMZPN we współpracy z klubami podjął już działania, aby w weekend 20/21 marca planowo wystartowała czwarta Liga. W następnym tygodniu będą prowadzone rozmowy z klubami klasy okręgowej i A klasy” - to fragment wiadomości od Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.

Zamykanie sportu amatorskiego w czasie pandemii koronawirusa, szczególnie tego na otwartych stadionach, wzbudza duże kontrowersje. Wydaje się, że słusznie. Od dłuższego czasu imprezy sportowe są rozgrywane bez kibiców i nie tutaj trzeba szukać ognisk zakażeń, a raczej trzymać się hasła, że sport to zdrowie.

List otwarty do działaczy okręgowych związków piłkarskich w imieniu zawodników niższych lig napisał Marcin Synoradzki. Zawodnik grający od wielu lat w rozgrywkach od czwartej ligi po B klasę w Pomorskim Związku Piłki Nożnej.

„Protestuję przeciwko zawieszeniu rozgrywek od czwartej ligi do B klasy, gdyż nie ma to żadnego uzasadnienia ani prawnego, ani logicznego. Juniorzy mogą grać w lidze, ale seniorzy grający praktycznie za darmo w niższych ligach nie mogą zagrać. Z kolei seniorzy grający na kontraktach w trzeciej lidze już mogą wystąpić w meczu w najbliższy w weekend. Proszę nam odpowiedzieć, czym my się różnimy od juniorów, czym się różnię ja, zwykły kopacz z A klasy, od zawodnika trzeciej ligi poza tym, że on trenuje cztery razy, a ja dwa razy w tygodniu? Oczywiście on jest lepszym piłkarzem i dlatego gra w trzeciej lidze, ale on chodzi codziennie do pracy i ja także pracuję na co dzień, a po pracy obaj idziemy na treningi. Zarówno on i ja gramy w meczach po jedenastu, sędziów jest trzech, a piłka jest jedna”.

Kiedy na boiskach piłkarskich w woj. lubuskim ma wrócić normalność? Oficjalnie na razie obowiązuje zawieszenie rozgrywek. Bardzo nieoficjalnie słychać, że bez względu na kolejne decyzje, związane z obostrzeniami, piłkarze mają ruszyć do gry najpóźniej po świętach, bo inaczej rozstrzygnięcie wiosennej rywalizacji stanie się mocno zagrożone. Czekamy na dobre wieści.

Bez zmian gra trzecia liga, od dawna niestety przy pustych trybunach. Warta Gorzów w sobotę, 20 marca, o godz. 14 zmierzy się z liderem trzeciej grupy Ruchem Chorzów.

AKTUALNA TABELA LUBUSKIEJ CZWARTEJ LIGI:

1. Carina Gubin 20 49 64:19

2. Dąb Sława Przybyszów 20 43 56:33

3. Ilanka Rzepin 20 42 57:26

4. Odra Nietków 20 37 45:29

5. Polonia Słubice 20 37 35:23

6. STILON PROSUPPORT GORZÓW 20 36 36:17

7. Czarni Browar Witnica 20 34 34:35

8. Spójnia Ośno Lubuskie 20 32 34:29

9. Arka Nowa Sól 20 27 33:35

10. Korona Kożuchów 20 26 32:29

11. Lechia II Zielona Góra 20 23 38:37

12. Czarni Żagań 20 23 31:32

13. ZAP Syrena Zbąszynek 20 22 31:41

14. Piast Iłowa 20 22 37:41

15. Pogoń Świebodzin 20 22 27:33

16. Meprozet Stare Kurowo 20 21 24:42

17. Tęcza Krosno Odrzańskie 19 12 16:59

18. Pogoń Skwierzyna 20 12 20:56

19. Stal Sulęcin 19 6 15:49

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej ostatnie cztery zespoły.