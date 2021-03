Piłkarze Stilonu otworzyli wiosnę przykrym 0:4 na swoim boisku z Ilanką Rzepin.

- Zwyczajnie nie dźwignęliśmy tej inauguracji, nie poznawałem chłopaków. Trzeba przeprosić, wziąć się w garść i w kolejnych meczach pokazać zupełnie inny styl - mówił Krzysztof Kaczmarczyk, trener Niebiesko-Białych.

W Iłowej faktycznie było już zupełnie inaczej, a pamiętajmy, że z tą drużyną niespodziewanie przegraliśmy na swoim boisku 0:1. W porównaniu z pierwszym pojedynkiem do wyjściowej jedenastki wrócili Piotr Majerczyk i Filip Łaźniowski. Mecz zaczął także 18-letni Kacper Kalinowski, a tym razem na rezerwie został Japończyk Naohiro Yoshida.

Do przerwy jeszcze bez goli z obu stron, a potem trzy trafienia gości - Sebastiana Surmaja, Wojciecha Kurlapskiego i kapitana Łukasza Maliszewskiego. To było dopiero piąte spotkanie gorzowian w tym sezonie, w którym strzelili więcej niż dwie bramki.

W niedzielę, 21 marca, stilonowcy mają w terminarzu mecz u siebie ze Spójnią Ośno Lubuskie. Czekamy jednak na komunikat, co z rozgrywkami lubuskiej czwartej ligi, w kontekście wprowadzanych od poniedziałku w naszym województwie większych obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa.

PIAST IŁOWA - STILON PROSUPPORT GORZÓW 1:3 (0:0)

BRAMKI: Czernyszenko (81.) - Surmaj (55.), Kurlapski (60.), Maliszewski (65.).

STILON: Bukowski - Ograbek, Majerczyk, Nidecki, Łaźniowski (78. min Żak) - F. Wiśniewski, Maliszewski (75. min G. Wiśniewski), Świerczyński - Surmaj, Kurlapski (85. min Borawski), Kalinowski.

WYNIKI Z 21. KOLEJKI:

Piast Iłowa - STILON PROSUPPORT GORZÓW 1:3, Ilanka Rzepin - Carina Gubin 0:1, Spójnia Ośno Lubuskie - Dąb Sława Przybyszów 2:1, Polonia Słubice - Korona Kożuchów 1:1, Pogoń Świebodzin - Lechia II Zielona Góra 1:1, Stal Sulęcin - Czarni Żagań 0:1, Odra Nietków - Arka Nowa Sól 5:0, Czarni Browar Witnica - ZAP Syrena Zbąszynek 2:5.

1. Carina Gubin 20 49 64:19

2. Dąb Sława Przybyszów 20 43 56:33

3. Ilanka Rzepin 20 42 57:26

4. Odra Nietków 20 37 45:29

5. Polonia Słubice 20 37 35:23

6. STILON PROSUPPORT GORZÓW 20 36 36:17

7. Czarni Browar Witnica 20 34 34:35

8. Spójnia Ośno Lubuskie 20 32 34:29

9. Arka Nowa Sól 20 27 33:35

10. Korona Kożuchów 20 26 32:29

11. Lechia II Zielona Góra 20 23 38:37

12. Czarni Żagań 20 23 31:32

13. ZAP Syrena Zbąszynek 20 22 31:41

14. Piast Iłowa 20 22 37:41

15. Pogoń Świebodzin 20 22 27:33

16. Meprozet Stare Kurowo 19 20 22:40

17. Tęcza Krosno Odrzańskie 19 12 16:59

18. Pogoń Skwierzyna 19 11 18:54

19. Stal Sulęcin 19 6 15:49

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej ostatnie cztery zespoły.