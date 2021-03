Po meczach 27. kolejki obsunęliśmy się o jedną lokatę po naszej przegranej z BBTS i zwycięstwie Zaksy Strzelce Opolskie z Krispolem Września 3:1. Zaksa nas minęła, ale nad Krispolem mamy ciągle 3 pkt przewagi. I wsteczne odliczanie do końca fazy zasadniczej. Przed nami jeszcze trzy mecze.

- Tydzień temu we Wrześni zrobiliśmy coś naprawdę ważnego [Olimpia wygrała w hali Krispolu 3:1] i widać, jak po tym nasz zespół urósł mentalnie. Widzę po twarzach moich zawodników, że ze wszystkich sił, w każdym kolejnym spotkaniu będą szukać następnych, bezcennych punktów, bez względu na klasę przeciwnika - mówił Tomasz Kowalski, szkoleniowiec sulęcinian.

W pierwszym secie odrobiliśmy czteropunktową stratę, w końcówce wygrywaliśmy 22:21, ale decydujące punkty zebrali bielszczanie. Druga partia to od początku do końca dominacja gości.

Najciekawszy był ostatni set, gdzie prowadziliśmy 10:6, 15:14 i 22:20. Nie udało nam się wykorzystać jedynego setbola, a dalej polegliśmy na przewagi 26:28.

Dla Olimpii atakujący Grzegorz Turek zdobył 19 pkt, Mateusz Paszkowski - 9, a Maciej Kordysz i Dawid Siwczyk po 8.

W sobotę, 20 marca sulęcińscy siatkarze zmierzą się z Lechią w Tomaszowie Mazowieckim. Transmisję z tego spotkania zapowiada Ipla.tv.

OLIMPIA SULĘCIN - BBTS BIELSKO-BIAŁA 0:3

SETY: 23:25, 18:25, 26:28.

OLIMPIA: Kordysz, Siwczyk, Turek, Paszkowski, Zimoń, Maluchnik, Sas (libero) oraz Wójcik, Jurant, Tomczak, Trojański.

WYNIKI Z 27. KOLEJKI:

OLIMPIA SULĘCIN - BBTS Bielsko-Biała 0:3, Avia Świdnik - Mickiewicz Kluczbork 3:1, BAS Białystok - Visła Bydgoszcz 0:3, KPS Siedlce - LUK Politechnika Lublin 1:3, AZS AGH Kraków - MCKiS Jaworzno 3:1, Zaksa Strzelce Opolskie - Krispol Września 3:1, Gwardia Wrocław - Lechia Tomaszów Maz. 3:2.

1. LUK Politechnika Lublin 26 68 71:17

2. Visła Bydgoszcz 25 64 73:25

3. BBTS Bielsko-Biała 25 63 68:25

4. Avia Świdnik 26 48 55:43

5. Norwid Częstochowa 25 45 54:44

6. Gwardia Wrocław 25 44 54:42

7. KPS Siedlce 25 42 51:43

8. Mickiewicz Kluczbork 25 40 52:47

9. AZS AGH Kraków 25 28 41:57

10. Lechia Tomaszów Maz. 25 26 42:60

11. Zaksa Strzelce Opolskie 25 26 35:56

12. OLIMPIA SULĘCIN 25 24 33:56

13. Krispol Września 25 21 33:63

14. BAS Białystok 26 17 31:70

15. MCKiS Jaworzno 25 11 23:68

Po fazie zasadniczej drużyny z miejsc od 1. do 8. zagrają w play-off o mistrzostwo Tauron 1. Ligi. Pierwszy lub drugi zespół w klasyfikacji końcowej, jeśli spełni wymogi licencyjne, zostanie dopuszczony do udziału w rozgrywkach PlusLigi sezonu 2021/2022. Ekipy z miejsc od 9. do 12. po sezonie zasadniczym kończą rozgrywki. Drużyny z miejsc od 13. do 15. kończą rywalizację i tracą uprawnienia do udziału w rozgrywkach Tauron 1. Ligi w sezonie 2021/2022.