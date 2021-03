Pierwszego kosza rzuciła bohaterka wczorajszego spotkania Megan Gustafson, wyrównała poznanianka Liliana Banaszak i to by było na tyle wyrównanej walki w drugim starciu tej ćwierćfinałowej serii w Gorzowie. Gospodynie odskoczyły na 8:2, a za chwilę na 17:5. Do końca pojedynku przewaga naszych koszykarek nie była już mniejsza niż 10 pkt.

Po gorzowskiej stronie widzimy aż pięć zawodniczek z dorobkiem punktowym 14 oczek i więcej.

Zdecydowanie wyróżniamy bezbłędną w ataku Dominikę Owczarzak: 2/2 za 3 pkt, 4/4 za 2 pkt oraz 4/4 za 1 pkt. To jej dopiero czwarty mecz w gorzowskich barwach z podwójną zdobyczą. Rozgrywająca, zamieniająca się w niektórych fragmentach w combo, czyli gracza bardziej uniwersalnego, dającego punkty, to cenna, dodatkowa wartość dla drużyny. W play-off ta dodatkowa opcja w ataku po naszej stronie może mieć bardzo duże znaczenie.