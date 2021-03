W minionym tygodniu, w czwartek wieczorem, burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder, zdecydowanymi gestami zatrzymał radiowóz, słysząc wołanie o pomoc, dobiegające z jeziora Górnego.

- Policjanci opuścili samochód i pobiegli we wskazane miejsce - opowiadał młodszy aspirant Tomasz Bartos z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich. - Zauważyli w wodzie mężczyznę, około czterech metrów od brzegu. Nie było z nim kontaktu. Starszy posterunkowy Krystian Jadwiżyc wszedł do jeziora, natomiast posterunkowy Patryk Lewera zabezpieczał kolegę, trzymając go za rękę. Takie działanie dało najlepszy skutek.