„Trasa Siedmiu Wzgórz” ma się zaczynać w okolicach ul. Malachitowej i Bazaltowej i dalej biec na terenach dawnego poligonu do ul. Słowiańskiej i do końca ul. Błotnej.

A gdzie mamy znaleźć te siedem wzgórz? Na terenie całego miasta. „Chcemy legendarne wzgórza miasta połączyć jednym szlakiem. Wyobraźmy sobie spacer połączonymi ścieżkami przez gorzowskie parki i osiedla, miejsca kultowe i te, którymi chcemy się chwalić gościom. Od Manhattanu aż po Wieprzyce, od Wieprzyc aż na Zakanale. Szlak turystyczny, z miejscami do wypoczynku i rekreacji, z kącikami edukacyjnymi, a to wszystko przy wykorzystaniu i poszanowaniu naturalnych walorów naszego miasta” – tak swoją ideę reklamują pomysłodawcy miejskiej inwestycji.

Miasto na trasę spacerową wstępnie przeznaczyło prawie 499 tys. zł. Pierwszy przetarg we wrześniu został unieważniony, bo proponowane przez wykonawców kwoty były za wysokie.

Na kolejny przetarg wpłynęły trzy oferty. Cena ofertowa firmy z podgorzowskiej Kłodawy to prawie 670 tys. zł, firmy z Międzyrzecza – prawie 800 tys. zł, a firmy ze Starego Sącza – nieco ponad 770 tys. zł.

Ostatecznie miasto zdecydowało się dołożyć 273 tys. zł i wybrać do realizacji zamówienia firmę Park-M Poland ze Starego Sącza. Oferta wykonawcy została oceniona jako najkorzystniejsza. Decydował m.in. okres gwarancji i rękojmi, który w tym przypadku będzie obejmował 60 miesięcy.

Co powstanie do 15 czerwca tego roku? Dwie drogi dla spacerowiczów na dawnym poligonie, o długości prawie 0,4 km i ponad 1,2 km. Pojawią się ławki, kosze na śmieci, kosze do segregacji, tablice z mapą lokalizacyjną, tablice edukacyjne o roślinach i zwierzętach. Powstaną place zabaw przy ul. Bazaltowej, Słowiańskiej oraz Błotnej.