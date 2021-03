Korzystający z dróg w tym rejonie Gorzowa doskonale zdają sobie sprawę, co oznacza wyłączenie z ruchu nawet części skrzyżowania ulic Chrobrego, Wybickiego i Jagiełły – olbrzymie korki. Nie da się ich jednak uniknąć, jeśli inwestycja w centrum miasta ma być dokończona. Musimy uzbroić się w cierpliwość, bo prace w tym rejonie potrwają najpewniej do końca roku.

Postęp prac obserwujemy od maja, bo wtedy konsorcjum firm ZUE i FDO rozpoczęło przebudowę półtorakilometrowego odcinka drogi wraz z torowiskiem na ulicach Chrobrego i Mieszka I, na odcinku od Pocztowej do Roosevelta. Koszt tej inwestycji to 69 mln zł.

Środa, 10 marca 2021 r. Centrum Gorzowa, wkrótce rozpocznie się tu przebudowa skrzyżowania ulic Chrobrego, Wybickiego i Jagiełły FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Za chwilę zamknięta zostanie ul. Chrobrego na wysokości Arsenału i takie utrudnienia zastaną kierowcy prawdopodobnie do lata. Co to oznacza? Na przykład jadąc do centrum miasta z Zawarcia przez most Staromiejski, nie dojedziemy prosto do łaźni. Wkrótce dokładnie dowiemy się, które drogi zostaną od razu zamknięte, a którymi będziemy mogli nadal się poruszać, gdzie będą wyznaczone objazdy.

Od kiedy zaczną się utrudnienia? Wiadomo, że to na pewno będzie marzec, a więc prace ruszą już za chwilę. Mówiło się, że być może już w najbliższy weekend, ale teraz jest aktualna sobota 20 marca.

– Do podjęcia ostatecznych decyzji jest potrzebna pełna dokumentacja od wykonawcy, na którą czekamy – poinformował Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego urzędu miasta. – Wtedy miejski inżynier ruchu przedstawi wszelkie wytyczne, jak będzie trzeba poruszać się w centrum Gorzowa, i te informacje natychmiast trafią do mieszkańców.

Inwestycja ma zostać zakończona pod koniec tego roku, ale tempo prac będzie uzależnione od tego, co pod przebudowywanym skrzyżowaniem znajdą archeolodzy.