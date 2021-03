Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), po chłodnym, choć słonecznym początku tygodnia, od czwartku, 11 marca dostaniemy się pod wpływ niżu znad Morza Norweskiego. Ociepli się, ale zacznie mocno wiać, zwłaszcza na Wybrzeżu.

Również od czwartku są zapowiadane opady deszczu, momentami także intensywnie. Duży gradient baryczny spowoduje, że przede wszystkim będzie bardzo wietrznie, a na Bałtyku wystąpi sztorm.

Południowy wiatr skręcający na zachodni będzie silny, porywy mogą dochodzić do 70 km na godz., a na Wybrzeżu i obszarach podgórskich do 80 km na godz., w piątek nawet do 90 km na godz.