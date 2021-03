- Zenon Plech był wybitnym reprezentantem Polski, utalentowanym zawodnikiem, znanym nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie. Zawsze też dbał o młodych żużlowców i to chcemy uwypuklić szczególnie we wszystkich naszych działaniach - powiedział Wojciech Stępniewski, prezes Ekstraligi Żużlowej.

Ekstraklasa nie zamierza sprowadzić pamięci o gorzowskim wychowanku do PGE Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi im. Zenona Plecha, choć będzie to jeden z najważniejszych dni w każdym sezonie z punktu widzenia uhonorowania wybitnego zawodnika.

- Tata słynął z tego, że przekazywał wiedzę młodym zawodnikom, ale też wielkie znaczenie miało dla niego coroczne uczestnictwo w przygotowaniach do największej żużlowej imprezy na świecie, zawodów Grand Prix na PGE Narodowym - opowiadał Krystian Plech, syn Zenona. - Jako rodzina wiemy, że PGE Ekstraliga nigdy nie odwróciła się od taty, angażowała go w swoje projekty, którymi mocno żył, z których się cieszył, bo lubił pomagać. Wyróżnienie w postaci Złotego Szczakiela przyznane podczas Gali PGE Ekstraligi w 2019 roku było ogromną motywacją w ostatnich miesiącach jego życia. Pomysły związane z jego upamiętnieniem, które wspólnie wypracowaliśmy, idealnie wpisują się w międzynarodowy charakter kariery taty.

PGE Ekstraliga w każdym sezonie rozgrywkowym zamierza upamiętniać dorobek Zenona Plecha w szkoleniu, ale też nawiązywać do jego wielkiego sukcesu - wywalczenia tytułu indywidualnego mistrza Polski w wieku 19 lat, co miało miejsce w 1972 roku na torze w Bydgoszczy. – Ma to być wyzwanie, swego rodzaju drogowskaz dla młodych zawodników, iż w bardzo młodym wieku można podjąć walkę z najlepszymi – dodał Krystian Plech.

W każdym sezonie rozgrywkowym PGE Ekstraliga będzie prowadzić osobny ranking zawodników startujących w biegu juniorów. Ten z młodzieżowców, który do chwili przyznawania nominacji do udziału w PGE IMME będzie miał najwięcej punktów, uzyska automatyczne prawo startu tej imprezie.

Ekstraklasa w wizualnej części PGE IMME zamierza upamiętnić sukcesy Zenona Plech. Od teraz właśnie pięć gwiazdek w logo turnieju (jak pięć złotych medali IMP) zastąpi dotychczasowe trzy.

– Zmieniamy nazwę turnieju i dodajemy do niej imię i nazwisko Zenona Plecha, wprowadzamy nową kolorystykę nawiązującą do znanego wszystkim pseudonimu „Golden Boy”, ale też tworzymy przechodnie trofeum zawodów, na których chcemy umieszczać nazwiska zwycięzców – dodał Wojciech Stępniewski.

Stalowcy już na torze. Na razie poza domem

W kalendarzu żużlowcy Stali Gorzów mieli zakreśloną datę 8 marca, jako wstępny termin wyjazdu na domowy tor, ale ich plany pokrzyżowała pogoda.

- Wysoki poziom rzeki Warty i regularny, dość spory mróz, który cały czas pojawia się nocami, na razie nie pozwalają osuszyć i przygotować naszego toru - mówił Stanisław Chomski, gorzowski szkoleniowiec. - Tu musimy cały czas czekać na poprawę pogody i być cierpliwi. Zawodnicy nie będą jednak czekać bezczynnie. Zachowując obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, poszukają pierwszych jazd tam, gdzie tory są już przejezdne.

Ze stalowców najwcześniej na tor wyjechał jeszcze w swoim kraju Duńczyk Anders Thomsen, który dzisiaj kręcił kolejne okrążenia w Ostrowie Wlkp. Tam również sezon 2021 otworzył Bartosz Zmarzlik.

W weekend 20 i 21 marca drużyna Stali ma zaplanowane towarzyskie pojedynki ze Spartą Wrocław, pierwszy na wyjeździe. Z Apatorem Toruń mamy się sprawdzać we wtorki 23 i 30 marca (pierwszy mecz w Gorzowie).