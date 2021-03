To drugi nasz triumf z obrońcami złota w tym sezonie, którzy tym razem na pewno nie zdobędą w Ekstralidze Unihokeja Mężczyzn żadnego medalu, bo zabraknie ich w fazie play-off. Za to o historyczny, pierwszy krążek w seniorskiej lidze powalczą gorzowianie.

Pamiętamy wyjazd naszej drużyny do Nowego Targu i fantastyczny mecz z Góralami w pierwszej rundzie, zwycięstwo 8:1. - U nas było znacznie bardziej nerwowo. Cenne, że też zwycięsko - opowiadał Maciej Helman, trener I LO UKS Floorball. - Górale przyjechali jeszcze bić się o wskoczenie do czołowej czwórki. Nałapaliśmy kar, ale ostatecznie w czasie osłabień straciliśmy tylko jednego gola. Niech to będzie jeszcze jedna, cenna nauka na to, co przed nami. Słabych rywali już w tym sezonie nie będzie. Przed nami jeszcze jeden mecz według terminarza, a dalej walka o wszystko w fazie play-off.