Ostatni raz Puchar Polski w koszykówce kobiet rok po roku wygrywała Wisła Kraków (2014 i 2015), a wcześniej Lotos Gdynia (2010 i 2011). Niektórzy opowiadają, że te zmagania znacznie straciły na prestiżu. Są jednak i tacy, który co roku biją się do końca, aby trofeum wznieść do góry.

Drugi sezon z rzędu koszykarki CCC Polkowice były blisko, aby wygrać z Arką. W 2020 r. w Lublinie poległy w finale PP po dogrywce, tym razem prowadziły przez ponad 25 minut, nawet 27:17, aby polec w końcówce.