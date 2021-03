Trzy lata temu Kornelia Lesiewicz, która chwilę wcześniej zaczęła na poważnie trenować lekkoatletyczne biegi, w Londynie oglądała na żywo „Aniołki Matusińskiego”, czyli elitarną grupę Polek walczących w sztafecie 4 x 400 metrów w czasie Pucharu Świata.

7 marca 2021 r. zawodniczka AZS AWF Gorzów, która dopiero za kilka miesięcy skończy 18 lat, jest jednym z aniołków. Znalazła się w składzie polskiej sztafety, która zakładała, że w Toruniu powalczy o trzecie halowe, europejskie złoto z rzędu.

- Tu się dzieje jakaś magia - mówiła Lesiewicz, gdy parę tygodni temu pierwszy raz przemierzała bieżnię w toruńskiej hali. Zaczęło się od złota w mistrzostwach Polski U20 na 400 metrów i znakomitego rekordu kraju w tej kategorii wiekowej. Finał seniorski i tym razem srebro! Tylko za gwiazdą Justyną Święty-Ersetic, a do tego jeszcze raz poprawiony rekord U20. O Lesiewicz zaczynają mówić wszystkie sportowe media i nie tylko, bo to piękna niespodzianka polskiej lekkoatletyki. Bardzo spodobało nam się, że pięściami dobijała się do „Aniołków Matusińskiego”, kadry trenera Aleksandra Matusińskiego. Do sztafety na halowe mistrzostwa Europy seniorów.

- Nie wiemy, jak to się skończy, bo takiego sezonu halowego Kornelia jeszcze nie miała. Trwającego tak długo, z tyloma biegami na najwyższym poziomie. Dlatego skupiamy się na sztafecie, rezygnujemy z rywalizacji indywidualnej. To i tak na dziś będzie dla naszej zawodniczki bardzo trudne wyzwanie - opowiadał Sebastian Papuga, szkoleniowiec AZS AWF Gorzów.

Tuż przed niedzielnym biegiem już wiedzieliśmy, że każda zdobycz medalowa Polek będzie jak złoto. Ze składu sztafety 4 x 400 metrów, która w 2019 r. pobiegła po srebro mistrzostw świata, została tylko Małgorzata Hołub-Kowalik, dziś wystawiona na drugiej zmianie. Też z bolącą nogą, dlatego ostatecznie nie startowała w Toruniu indywidualnie. Justyna Święty-Ersetic jeszcze wczoraj zapowiadała swój start. Niestety w ostatniej chwili, bo już na rozgrzewce, też przegrała z urazem.

- To był trudny moment, ale starałam się wspierać dziewczyny. Tu już nie mogło być 100 procent, a 150 od każdej z nas, aby powalczyć o miejsce na podium - mówiła Hołub-Kowalik w TVP Sport.

Zaczęła Natalia Kaczmarek, nasza dobra znajoma, bo też gorzowianka, wychowanka ALKS AJP, od paru lat startująca w barwach AZS AWF Wrocław. Oddawała pałeczkę jako czwarta. - Dałam z siebie naprawdę wszystko. Mamy wymarzony medal, a więc chyba nie zawiodłam - opowiadała.

Druga zmiana to wielki bieg Małgorzaty Hołub-Kowalik, która wyprowadziła Polki na drugie miejsce. - A dalej jak aniołek pobiegła Kornelia, nie kalkulowała, zaatakowała pierwsze miejsce. Tak właśnie powinno się zawsze walczyć - komplementowała i wspierała gorzowiankę starsza koleżanka ze sztafety.

Halowe mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Polska sztafeta 4 x 400 metrów na trzecim miejscu. Początek ostatniej zmiany, Kornelia Lesiewicz (AZS AWF Gorzów) przekazuje pałeczkę Aleksandrze Gaworskiej Fot. Paweł Skraba / Polski Związek Lekkiej Atletyki

Zaczyna i kończy ostatnią zmianę jako trzecia, czyli na podium, Aleksandra Gaworska. Po biegu długo dochodzi do siebie. Kornelia też nie jest w stanie udzielać wywiadów. - Przepraszam, źle się czuję - mówi. Ten debiut wśród aniołków, na tak prestiżowej imprezie, te najtrudniejsze w krótkiej przecież karierze 400 metrów, musiało ją wiele kosztować fizycznie i psychicznie. Na podium Polki są już jednak w świetnych humorach, uśmiechnięte i szczęśliwe.

Piękna chwila także dla gorzowskiego sportu, a jesteśmy pewni, że to dopiero początek emocji i wzruszeń, które dostarczy nam niespełna 18-letnia lekkoatletka. Teraz Tokio? A czemu nie...

WYNIK SZTAFETY 4 x 400 METRÓW NA HALOWYCH MISTRZOSTWACH EUROPY 2021 W TORUNIU: