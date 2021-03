Pamiętamy, jak te rozgrywki zaczynały się dla Stilonu. Od trzech porażek (m.in. w Rzepinie 1:2), po których na ławce trenerskiej Kamila Michniewicza zastąpił Krzysztof Kaczmarczyk.

Do wiosennych rewanżów niebiesko-biali przystępowali właściwie w tym samym składzie. Doszedł Japończyk Naohiro Yoshida, w pierwszym składzie na Ilankę pojawił się na lewej obronie także 18-letni Bartosz Żak. Patrząc na to, co działo się jesienią oraz biorąc pod uwagę stratę punktową do Cariny Gubin, w Stilonie ucichły rozmowy o awansie.