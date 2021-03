- Nie chcę już słyszeć o niezłych naszych występach, ja chcę słyszeć, że dajemy radę przez cały mecz, a nie tylko przez jednego seta i wreszcie mamy jakieś punkty - mówił Maciej Kordysz, kapitan Olimpii Sulęcin, przed wyjazdem do Wrześni. Po serii porażek (aż osiem z rzędu!), patrząc na sytuację w tabeli, to starcie w Tauron 1. Lidze urosło dla Krispolu i Olimpii do miana meczu sezonu.

Pierwszy set najpierw z prowadzeniem gospodarzy, ale dobrze dzisiaj dysponowani sulęcinianie, niezwykle zdeterminowani, aby właśnie w kluczowym dla ich dalszych losów spotkaniu przełamać się, zakończyć długą serię występów bez żadnych zdobyczy do tabeli, nie odpuszczali. Wyszli na minimalne prowadzenie 22:20! Gospodarze wyrównali. - Jeśli głowy siatkarzy Olimpii wytrzymają tę pierwszą, gorącą końcówkę seta, będzie dobrze - pomyśleliśmy. Ostatecznie otwieramy spotkanie wygraną 25:23.