Gorzowianie jesienią w domowych meczach zdobyli zaledwie 4 pkt i w tabeli trzeciej grupy trzeciej ligi, biorąc pod uwagę tylko spotkania w roli gospodarza, byli zdecydowanie na szarym końcu. Wiosna jednak ma być nasza, w czym miało pomóc aż siedem nowych twarzy w zespole Warty. Czterech sprowadzonych zimą piłkarzy wyszło dzisiaj w pierwszym składzie beniaminka.

- Dziękuję za te wzmocnienia składu. Bardzo dobrze przepracowaliśmy przerwę między rundami i bardzo liczę, że rewanże będą nam się układać zupełnie inaczej - mówił z nadzieją trener Warty Mariusz Misiura. - Na początek nie możemy przestraszyć się młodzieży z Zabrza, czas w końcu zacząć regularnie punktować na swoim boisku.

Piłkarska wiosna wróciła w ten weekend do Gorzowa (w niedzielę o godz. 14 u siebie zagra też w czwartej lidze Stilon), niestety wciąż gramy przy pustych trybunach.

U gości głównie zawodnicy z rocznika 2002. Po naszej stronie w bramce Kamil Lech, w obronie Oskar Sikorski oraz zupełnie nowa formacja ataku - Robert Hirsz i Mateusz Surożyński. Oni przyszli do Warty i od razu wskoczyli do pierwszej jedenastki. Jeszcze jedna, zapowiadana nowość to przesunięcie Dominika Siwińskiego ze środka obrony na jego ulubioną pozycję defensywnego pomocnika.

Nadzieje były naprawdę duże, ale zaczęło się źle. Po rzucie rożnym dla gości piłka została w naszym polu karnym, gdzie najbardziej zdecydowany był Alan Lubaski (nr 9, zdjęcie poniżej), który jeszcze wtedy nie wiedział, że strzela gola na wagę zwycięstwa dla Górnika.

Sobota, 6 marca 2021 r. Piłkarska trzecia liga: Warta Gorzów - Górnik II Zabrze 0:1 (0:1) FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Warciarze zepchnęli rywali na ich połowę, choć nie była to jakaś paniczna obrona zabrzan. Mieliśmy swoje okazje, najlepsze po serii rzutów różnych.

- Gdybyś to Radek trafił, mielibyśmy bramkę sezonu - powiedział Paweł Posmyk do Radosława Mikołajczaka, który próbował szczęścia strzałem przewrotką (zdjęcie poniżej) i naprawdę niewiele zabrakło. To właśnie 32-letni pomocnik Warty był najbardziej aktywny w przodzie po naszej stronie do przerwy.

Sobota, 6 marca 2021 r. Piłkarska trzecia liga: Warta Gorzów - Górnik II Zabrze 0:1 (0:1) FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Górnicy bez strat skończyli pierwszą część i w drugiej też mieli swoje okazje. Złapali się za głowy, gdy w doskonałej sytuacji Bartłomiej Korbecki nie trafił do gorzowskiej bramki.

Nam mocniej zabiły serca po uderzeniach Hirsza oraz Surożyńskiego. Tu jednak bardzo pewnie bronił 19-letni Bartosz Neugebauer, dziś zdecydowanie ostoja gości.

W Zabrzu na otwarcie sezonu przegraliśmy 1:5. Tym razem skończyło się 0:1. Niby postęp jest. Warta potrzebuje jednak punktów, a nie niezłego wrażenia, które w pierwszym wiosennym starciu po sobie zostawiła, ale zdecydowanie przespała kilkanaście pierwszych minut. Oby przełamanie na dobre przyszło już w następnym spotkaniu.

Kolejny mecz ligowy warciarze zagrają w sobotę, 13 marca, z zamykającą tabelę Polonią w Świdnicy, która dzisiaj przegrała 0:3 z liderem, Ruchem w Chorzowie.

WARTA GORZÓW - GÓRNIK II ZABRZE 0:1 (0:1)

BRAMKA: Lubaski (3.)

WARTA: Lech - Gołdyn (64. min Ł. Zakrzewski), Śledzicki, Sikorski, Stawikowski - Posmyk, Szulc, Siwiński, Mikołajczak - Hirsz (71. min Bielawski), Surożyński.

WYNIKI Z 20. KOLEJKI:

WARTA GORZÓW - Górnik II Zabrze 0:1, Foto Higiena Gać - Polonia Nysa 3:3, Rekord Bielsko-Biała - ROW 1964 Rybnik 0:0, Lechia Zielona Góra - Stal Brzeg 0:0, Ślęza Wrocław - Miedź II Legnica 3:0, Piast Żmigród - GKS Pniówek 74 Pawłowice 1:2, MKS Kluczbork - LKS Goczałkowice Zdrój 0:0, Ruch Chorzów - Polonia Stal Świdnica 3:0.

1. Ruch Chorzów 19 47 51:15

2. Polonia Bytom 18 42 43:18

3. Ślęza Wrocław 19 41 47:18

4. GKS Pniówek 74 Pawłowice 19 36 34:23

5. LKS Goczałkowice Zdrój 19 33 33:25

6. Lechia Zielona Góra 19 29 29:30

7. MKS Kluczbork 19 26 34:34

8. Stal Brzeg 19 25 34:28

9. Zagłębie II Lubin 18 25 30:22

10. Górnik II Zabrze 19 24 33:30

11. Rekord Bielsko-Biała 19 24 27:22

12. Gwarek Tarnowskie Góry 18 23 29:39

13. Miedź II Legnica 19 22 25:33

14. Piast Żmigród 19 20 32:34

15. ROW 1964 Rybnik 19 20 24:33

16. WARTA GORZÓW 19 18 18:36

17. Foto Higiena Gać 19 18 29:44

18. Polonia Nysa 19 12 24:52

19. Polonia Stal Świdnica 19 10 20:60

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi, co najmniej cztery ostatnie drużyny zostaną zdegradowane.