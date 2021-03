Starsza mieszkanka Gorzowa odebrała telefon od mężczyzny, który podawał się za funkcjonariusza.

- Mężczyzna przekonywał, że pieniądze kobiety, które trzyma na koncie w banku, są zagrożone, bo hakerzy pracują nad ich przejęciem - opowiadał podkom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie. - Mieszkanka naszego miasta była przekonana, że bierze udział w akcji policjantów, która zakończy się zatrzymaniem oszustów. W przestępczy proceder mieli być także zamieszani pracownicy banku. Kobieta dostała instrukcję, by wypłaciła z konta w banku ponad 30 tysięcy złotych i wróciła z nimi do domu. Oszuści przekonywali, że pieniądze są fałszywe, ale niezbędne do skutecznej akcji.