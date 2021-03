W lubuskiej czwartej lidze jako lider ruszy do wiosennych rewanżów Carina Gubin – 43 pkt. Drugi jest Dąb Sława Przybyszów – 40 pkt, trzecia Ilanka Rzepin – 39 pkt, na czwartej pozycji są Czarni Browar Witnica – 34 pkt, a dopiero piąty Stilon Prosupport Gorzów – 33 pkt.

Stilonowcy nie opowiadają, że pościg za liderem jest dla nich sprawą życia i śmierci. Widać, że raczej stawiają na poprawianie spraw organizacyjnych, aby awans był faktycznie w ich zasięgu. Tak samo ważny jak seniorzy jest w tej chwili zespół juniorów starszych, który zagra w lidze makroregionalnej.

Do gorzowskiego czwartoligowca dołączył Japończyk z rocznika 1997 Naohiro Yoshida. Nie zagra już dla niebiesko-białych Myrosław Taranenko, piłkarz z Ukrainy.

– Przed startem wiosny przede wszystkim patrzymy na siebie – powiedział trener Stilonu Krzysztof Kaczmarczyk. – Zakładamy zdobycie większej ilości punktów niż w rundzie jesiennej, bo na pewno nie będziemy gorszą drużyną niż w tamtym roku. Mamy trzy zespoły, gdzie musimy dzielić zawodników. Pewnie czasami będziemy przez to cierpieć, ale zdobytych dzięki temu doświadczeń nikt na nie odbierze. Nie ma wzmocnień? Nie będę robił z tego tragedii, bo uważam, że ten zespół ma duży potencjał. Potrzeba tylko czasu i cierpliwości. Mamy dużo młodzieżowców, to chłopcy z akademii i ze szkoły. Czemu mam na nich nie stawiać?

W pierwszej rundzie przegraliśmy z Ilanką w Rzepinie 1:2, teraz jest okazja do rewanżu. Relacji z meczu szukajcie na profilu facebookowym stilonowców.

TABELA LUBUSKIEJ CZWARTEJ LIGI PO RUNDZIE JESIENNEJ:

1. Carina Gubin 18 43 56:18

2. Dąb Sława Przybyszów 18 40 52:29

3. Ilanka Rzepin 18 39 53:25

4. Czarni Browar Witnica 18 34 31:23

5. STILON PROSUPPORT GORZÓW 18 33 33:12

6. Polonia Słubice 18 33 33:22

7. Odra Nietków 18 31 38:28

8. Spójnia Ośno Lubuskie 18 26 29:28

9. Korona Kożuchów 18 25 31:25

10. Arka Nowa Sól 18 24 31:30

11. Piast Iłowa 18 22 34:35

12. Lechia II Zielona Góra 18 22 37:35

13. Meprozet Stare Kurowo 18 20 21:37

14 ZAP Syrena Zbąszynek 18 19 25:37

15. Pogoń Świebodzin 18 18 23:31

16. Czarni Żagań 18 17 26:31

17. Tęcza Krosno Odrzańskie 18 12 16:57

18. Pogoń Skwierzyna 18 11 17:50

19. Stal Sulęcin 18 6 15:48

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej ostatnie cztery zespoły.